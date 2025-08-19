Tesla представи по-дългия Model Y. Ето какви са промените

Tesla официално пусна на пазара в Китай нова шестместна версия на популярния си кросоувър Model Y L. С цена от 339 000 RMB (около 45 хиляди евро), автомобилът е малко по-скъп от стандартния Model Y Long Range и предлага редица нови функции и удължено купе. Поръчките вече са отворени, а доставките се очаква да започнат през септември.

Model Y L е оборудван с 82 kWh батерия от LG Energy Solution, която му осигурява пробег от 751 км. според CLTC, което го прави модела с най-голям пробег в гамата Model Y. Най-значителната промяна е в размерите на автомобила, който е с дължина 4976 мм, ширина 1920 мм и височина 1668 мм. Това го прави със 179 мм по-дълъг и 44 мм по-висок от петместния Model Y, с удължено междуосие със 150 мм, за да побере новата шестместна конфигурация.

Интериорът е обновен с акцент върху лукса и комфорта. Вторият ред вече разполага с две независими седалки с електрически подлакътници, както и трите реда седалки предлагат отопление. Първият и вторият ред са оборудвани и с вентилация на седалките, функция, която не се среща в другите версии на Model Y. Капацитетът на багажното отделение на автомобила е 2539 литра, когато вторият и третият ред са сгънати. За да подобри още повече преживяването в кабината, Tesla е подобрила аудиосистемата с 18 високоговорителя и субуфер.