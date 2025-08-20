Колко трябва да чакате, ако искате ново Bugatti днес?

Ако сте имали успешна година и искате да я отпразнувате с нова суперкола, не си правете труда да се свързвате с дилър на Bugatti. Нов доклад потвърждава, че френският производител на хиперколи е напълно разпродаден до 2029 година.

Това невероятно търсене е доказателство за успеха на бизнес модела на Bugatti и за привлекателността на най-новото му творение, V16 Tourbillon. Компанията планира да произведе само 250 бройки от новия хиперкар и според директора по дизайн Франк Хейл, тази ограничена серия, заедно с последните доставки на Bolide и други модели, ще запълни производствения капацитет на марката за следващите четири години.

Това ниво на финансова стабилност е значително предимство в автомобилния сектор, изпълнен с несигурност. Докато повечето автомобилни производители се сблъскват с комплексни предизвикателства като мита и преминаването към електрификация, Bugatti оперира в друга сфера. Компанията е безкомпромисно старомодна в подхода си, като се фокусира върху предоставянето на уникално, неелектрифицирано преживяване на ексклузивна клиентела, която цени традициите и екстремните характеристики. Търсенето на Tourbillon е толкова силно, че дори и 59 клиенти да се откажат, производството все пак ще бъде изцяло изчерпано – забележителен факт, който подчертава трайната сила на марката и визията на нейното ръководство.