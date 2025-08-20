Новини
Авто »
Колко трябва да чакате, ако искате ново Bugatti днес?

Колко трябва да чакате, ако искате ново Bugatti днес?

20 Август, 2025 13:02 613 10

  • bugatti-
  • tourbilon-
  • чисто нов

Дори и 59 човека да се откажат от Tourbillon, все пак производството ще се изчерпа

Колко трябва да чакате, ако искате ново Bugatti днес? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ако сте имали успешна година и искате да я отпразнувате с нова суперкола, не си правете труда да се свързвате с дилър на Bugatti. Нов доклад потвърждава, че френският производител на хиперколи е напълно разпродаден до 2029 година.

Колко трябва да чакате, ако искате ново Bugatti днес?

Това невероятно търсене е доказателство за успеха на бизнес модела на Bugatti и за привлекателността на най-новото му творение, V16 Tourbillon. Компанията планира да произведе само 250 бройки от новия хиперкар и според директора по дизайн Франк Хейл, тази ограничена серия, заедно с последните доставки на Bolide и други модели, ще запълни производствения капацитет на марката за следващите четири години.

Колко трябва да чакате, ако искате ново Bugatti днес?

Това ниво на финансова стабилност е значително предимство в автомобилния сектор, изпълнен с несигурност. Докато повечето автомобилни производители се сблъскват с комплексни предизвикателства като мита и преминаването към електрификация, Bugatti оперира в друга сфера. Компанията е безкомпромисно старомодна в подхода си, като се фокусира върху предоставянето на уникално, неелектрифицирано преживяване на ексклузивна клиентела, която цени традициите и екстремните характеристики. Търсенето на Tourbillon е толкова силно, че дори и 59 клиенти да се откажат, производството все пак ще бъде изцяло изчерпано – забележителен факт, който подчертава трайната сила на марката и визията на нейното ръководство.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    През соца се чакаше пет години за Шкода 120LS,
    това било лошия соц.
    Сега ще чакаш пет години за Бугати и това е гордост на кап.❗
    🤣🤣🤣

    13:12 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Аз се записах при дилъра. Казах му , че като зема пенцията и капаро ще сложа. Той каза добре и се усмихна погалвайки ме по голото теме

    13:17 20.08.2025

  • 4 Аз търся

    0 0 Отговор
    Такова до 3999 лв.

    Коментиран от #6

    13:21 20.08.2025

  • 5 Тошо

    0 0 Отговор
    Абе тя Ладата е по значима кола от Бугатито, навремето за нея се чакаше поне 10г., другите марки Москвич, Шкода, Вартбург, Трабант бяха като Бугатито- 5г. и повече.

    13:24 20.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аз търся":

    🚘🚘
    Само гумите му са над 20 000 лв, а ти трябват поне два комплекта по пътя
    от София до Варна🤣🤣

    13:25 20.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фори

    2 0 Отговор
    Интересно бъдещата вдовица на зеленски дали вече е получила своето?

    13:39 20.08.2025

  • 10 Това ми

    0 0 Отговор
    Прилича на настъпена жаба

    13:43 20.08.2025