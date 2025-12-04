Bugatti разпродаде всички бройки от най-новия си модел

Bugatti обяви, че най-новия флагмански модел Tourbillon е изцяло разпродаден, само няколко месеца след представянето му през юни 2024 година. Всичките 250 планирани екземпляра на машината, струваща минимум 3,8 милиона евро, са резервирани, а доставките ще продължат до 2029 година. Изпълнителният директор на Bugatti Rimac, Мате Римац, потвърди изключителното търсене, заявявайки: „Трябва да ви разочаровам: нямаме нито един екземпляр за продажба.“ Това явление подчертава трайното желание на клиентите от високия клас за мощни, емоционални двигатели с вътрешно горене.

Tourbillon е технологично чудо, което наследява Chiron, съчетавайки масивен нов атмосферен V16 с мощна хибридна система. Разработен от Cosworth, 8,3-литровият V16 е с изцяло нов дизайн и чиста мощност от 735 kW (1000 к.с.) и 900 Nm въртящ момент, достигайки зашеметяващите 9000 об/мин. Три електрически мотора – два на предния мост и един на задния – всеки с мощност 250 kW (340 к.с.), създават високопроизводителна хибридна система със задвижване на всички колела. Системната мощност е зашеметяващите 1324 kW (1800 к.с.). Системата се захранва от 25 kWh високоволтов акумулатор, който предлага практичен електрически пробег от 60 км.

Въпреки сложните хибридни компоненти, Bugatti е запазил общото тегло малко под 2000 кг, като е съчетал лекотата на своя предшественик чрез широко използване на леки материали и структурна интеграция на батерията и дифузьора.

Автомобилът постига своята аеродинамична сила чрез активно управлявано задно крило и дълъг, патентован дифузьор, интегриран директно в структурата на задната броня. Bugatti планира да сглоби ръчно около 80 Tourbillon-а годишно, като значителна част от крайната продажна цена се очаква да дойде от високо персонализирани, нестандартни екстри.