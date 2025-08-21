Ford иска да направи всъдеход с 1000 к.с.

Изпълнителният директор на Ford Джим Фарли обмисля нов автомобил с висока производителност, който ще следва същата формула на ограничено производство и висока цена като Mustang GTD, но с една разлика. Вместо машина, насочена към пистата, Фарли намеква за разработването на офроуд суперкола, проектирана за високоскоростно шофиране по кал, пясък и чакъл.

В интервю за подкаста Hot Pursuit на Bloomberg Фарли заяви: „Никой никога не е произвеждал суперкола за чакъл, пясък и кал. Мисля много сериозно по въпроса и обикновено това води до нещо.“ Той е възложил на инженерите си да проектират концепция за „1000-конна, частично електрическа“ офроуд суперкола.

Фарли посочи успеха на гамата Raptor на Ford като доказателство за силен пазар за този тип превозни средства. Той отбеляза, че клиентите са готови да похарчат над 100 000 долара за пикап с 800 конски сили, което показва ясно търсене на екстремни офроуд характеристики. Макар че новият офроуд суперкар вероятно ще бъде модел с ограничено производство и висока цена, той ще служи като автомобил за компанията и ще бъде знак за амбицията на Фарли да спечели рали „Дакар“. Този ход ще позиционира Ford като лидер в нишовия пазар, който е бил само леко проучен от конкуренти като Porsche и Lamborghini.