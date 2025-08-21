Новини
Kia започна производството на електромобили в Европа

21 Август, 2025 14:57 688 3

Първите бройки от EV4 слязоха от поточната линия в Словакия

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Kia започна производството на новия си модел EV4 в Европа, като това е първият път, когато компанията произвежда изцяло електрически автомобил на континента. EV4 Hatchback се произвежда в завода на Kia в Жилина, Словакия, който функционира от 2004 година и произвежда и моделите Ceed и Sportage. Тази стъпка е следствие от инвестиция в размер на 108 милиона евро за модернизиране на завода за производство на електромобили, които понастоящем съставляват значителна част от глобалната работна сила на Kia и европейските продажби.

На европейския пазар EV4 се предлага както като хечбек, така и като седан тип фастбек. Хечбекът, произведен в Словакия, се продава на цена от 37 590 евро в Германия, докато фастбекът се произвежда в Южна Корея в завода в Гвангмионг и се предлага на цена от 47 140 евро.

Под капака EV4 използва 400-волтова електрическа система, което е основната разлика от 800-волтовите системи, които се използват в по-големите EV6 и EV9. Стандартно се предлага с предно задвижване, като по-късно се планира да се добави задвижване на всички колела и вариант с по-висока производителност. Автомобилът предлага два варианта на батерия: базова 58,3 kWh и с голям пробег 81,4 kWh. EV4 Hatchback с по-голямата батерия има пробег, оценен по WLTP, до 633 км и може да се зареди от 10 до 80 процента за приблизително 30 минути. Базовият модел, с до 150 kW (204 к.с.), може да ускори от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунди.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    1 2 Отговор
    във тия има ли радиация както във китайските електро коли?

    Коментиран от #2

    15:30 21.08.2025

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Не бяха китайски коли, а китайско проучване. И не било радиация, а електромагнитно излъчване - без което няма как, тече ли силен ток - излъчва.

    15:50 21.08.2025

  • 3 Антиелектрика

    2 0 Отговор
    По спецификация модела с 81,4 kWh батериа : Weight Unladen (EU) 2100 kg

    16:07 21.08.2025