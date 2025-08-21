Новини
Ето кога Xiaomi ще навлезе на пазара на електромобили в Европа

Ето кога Xiaomi ще навлезе на пазара на електромобили в Европа

21 Август, 2025 16:32 683 7

  • xiaomi-
  • su7-
  • yu7-
  • електромобили

Планирано е производство за Стария континент

Ето кога Xiaomi ще навлезе на пазара на електромобили в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi разширява успешния си автомобилен бизнес в Европа, като планира да започне продажбите на своите електрически автомобили през 2027 година. Този ход следва неочаквания и бърз успех на компанията на китайския пазар.

Първият електромобил на Xiaomi, електрическият седан SU7, бе пуснат на пазара през 2023 година в среда на скептицизъм. Въпреки това, той бързо се превърна в един от най-продаваните електрически седани в Китай, изпреварвайки Tesla Model 3 и утвърждавайки Xiaomi като основен играч в автомобилната индустрия. Вторият модел на компанията, кросоувърът YU7, чиято продажба започна през юли, също се радва на голямо търсене. В момента Xiaomi се бори да задоволи вътрешното търсене и на двата модела, като времето за изчакване надхвърля една година за някои конфигурации, въпреки усилията за увеличаване на производствения капацитет.

Ето кога Xiaomi ще навлезе на пазара на електромобили в Европа

Президентът на Xiaomi Лу Вейбин потвърди датата на навлизане на пазара през 2027 година, а компанията вече е регистрирала първия си експериментален автомобил, SU7 Ultra, с германски регистрационни номера, което анонсира, че подготовката за стартирането му в Европа вече е в ход. Тази стратегия се възползва от утвърденото присъствие на марката Xiaomi в Европа благодарение на бизнеса ѝ със смартфони. Макар че Xiaomi понастоящем няма планове да продава автомобили в САЩ, фокусът ѝ върху Европа е ясен знак за глобалните ѝ амбиции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БМВ гъзе

    0 2 Отговор
    Европа ще пусне още димилници за бг гъзетата да дрифтят и дишат черно

    16:39 21.08.2025

  • 2 той

    3 2 Отговор
    ако и те са издръжливи колкото телефоните им ... ще карат по месец два

    Коментиран от #4

    16:42 21.08.2025

  • 3 мдааа

    3 1 Отговор
    всеки мечтае да продава на ЕС пазара, много тъпо, че тия горе в ЕП не се възползват от това.

    16:53 21.08.2025

  • 4 Ширпотреба

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "той":

    Те и обикновените ДВГ коли след 150к пробег, всеки момент могат да станат тотал щета. Това вече е заложено фабрично.

    Коментиран от #5

    16:53 21.08.2025

  • 5 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ширпотреба":

    Абе в тик ток има един Бургазлия, на който редовно му карат 5-6 годишни Мерцедеси нов внос. Всеки път като ги замери се изумявам. На километраж 220 000км. реални 800 000. Имаше една на 300 000км. а реални 1 600 000км. беше Е класа 2017г. явно въртяна за такси някъде из Европа. Мисълта ми е друга, колите както виждаш минават много километри, просто тука се купуват с превъртян километраж и ти си мислиш че много се чупи на 200 К км. Не, тя реално е над 600-700К км. и нормално да започне да се чупи.

    Коментиран от #6

    17:29 21.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "1111":

    А електрически буклуци има ли на по милион км? Няма нали, със заводската батерия 🔋!

    Коментиран от #7

    17:48 21.08.2025

  • 7 Ще има

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    Сега няма как да има, защото батериите са с милион километра започнаха да ги произвеждат преди две-три години и засега никой не е имал време да навърти милион. След време ще има много милионници, защото няма да има таксиджия, който да не се възползва от евтиното зареждане и да предпочете дизела, защото клиентите му харесва ли звука и предпочитат да плащат повече за да слушат бръмченето.

    18:04 21.08.2025