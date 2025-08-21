Ето кога Xiaomi ще навлезе на пазара на електромобили в Европа

Xiaomi разширява успешния си автомобилен бизнес в Европа, като планира да започне продажбите на своите електрически автомобили през 2027 година. Този ход следва неочаквания и бърз успех на компанията на китайския пазар.
Първият електромобил на Xiaomi, електрическият седан SU7, бе пуснат на пазара през 2023 година в среда на скептицизъм. Въпреки това, той бързо се превърна в един от най-продаваните електрически седани в Китай, изпреварвайки Tesla Model 3 и утвърждавайки Xiaomi като основен играч в автомобилната индустрия. Вторият модел на компанията, кросоувърът YU7, чиято продажба започна през юли, също се радва на голямо търсене. В момента Xiaomi се бори да задоволи вътрешното търсене и на двата модела, като времето за изчакване надхвърля една година за някои конфигурации, въпреки усилията за увеличаване на производствения капацитет.
Президентът на Xiaomi Лу Вейбин потвърди датата на навлизане на пазара през 2027 година, а компанията вече е регистрирала първия си експериментален автомобил, SU7 Ultra, с германски регистрационни номера, което анонсира, че подготовката за стартирането му в Европа вече е в ход. Тази стратегия се възползва от утвърденото присъствие на марката Xiaomi в Европа благодарение на бизнеса ѝ със смартфони. Макар че Xiaomi понастоящем няма планове да продава автомобили в САЩ, фокусът ѝ върху Европа е ясен знак за глобалните ѝ амбиции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БМВ гъзе
16:39 21.08.2025
2 той
Коментиран от #4
16:42 21.08.2025
3 мдааа
16:53 21.08.2025
4 Ширпотреба
До коментар #2 от "той":Те и обикновените ДВГ коли след 150к пробег, всеки момент могат да станат тотал щета. Това вече е заложено фабрично.
Коментиран от #5
16:53 21.08.2025
5 1111
До коментар #4 от "Ширпотреба":Абе в тик ток има един Бургазлия, на който редовно му карат 5-6 годишни Мерцедеси нов внос. Всеки път като ги замери се изумявам. На километраж 220 000км. реални 800 000. Имаше една на 300 000км. а реални 1 600 000км. беше Е класа 2017г. явно въртяна за такси някъде из Европа. Мисълта ми е друга, колите както виждаш минават много километри, просто тука се купуват с превъртян километраж и ти си мислиш че много се чупи на 200 К км. Не, тя реално е над 600-700К км. и нормално да започне да се чупи.
Коментиран от #6
17:29 21.08.2025
6 таксиджия 🚖
До коментар #5 от "1111":А електрически буклуци има ли на по милион км? Няма нали, със заводската батерия 🔋!
Коментиран от #7
17:48 21.08.2025
7 Ще има
До коментар #6 от "таксиджия 🚖":Сега няма как да има, защото батериите са с милион километра започнаха да ги произвеждат преди две-три години и засега никой не е имал време да навърти милион. След време ще има много милионници, защото няма да има таксиджия, който да не се възползва от евтиното зареждане и да предпочете дизела, защото клиентите му харесва ли звука и предпочитат да плащат повече за да слушат бръмченето.
18:04 21.08.2025