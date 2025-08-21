Ето кога Xiaomi ще навлезе на пазара на електромобили в Европа

Xiaomi разширява успешния си автомобилен бизнес в Европа, като планира да започне продажбите на своите електрически автомобили през 2027 година. Този ход следва неочаквания и бърз успех на компанията на китайския пазар.

Първият електромобил на Xiaomi, електрическият седан SU7, бе пуснат на пазара през 2023 година в среда на скептицизъм. Въпреки това, той бързо се превърна в един от най-продаваните електрически седани в Китай, изпреварвайки Tesla Model 3 и утвърждавайки Xiaomi като основен играч в автомобилната индустрия. Вторият модел на компанията, кросоувърът YU7, чиято продажба започна през юли, също се радва на голямо търсене. В момента Xiaomi се бори да задоволи вътрешното търсене и на двата модела, като времето за изчакване надхвърля една година за някои конфигурации, въпреки усилията за увеличаване на производствения капацитет.

Президентът на Xiaomi Лу Вейбин потвърди датата на навлизане на пазара през 2027 година, а компанията вече е регистрирала първия си експериментален автомобил, SU7 Ultra, с германски регистрационни номера, което анонсира, че подготовката за стартирането му в Европа вече е в ход. Тази стратегия се възползва от утвърденото присъствие на марката Xiaomi в Европа благодарение на бизнеса ѝ със смартфони. Макар че Xiaomi понастоящем няма планове да продава автомобили в САЩ, фокусът ѝ върху Европа е ясен знак за глобалните ѝ амбиции.