Новият Cayenne не крие смелата си визия

Porsche се готви да представи своя втори изцяло електрически SUV, Porsche Cayenne EV, който ще се продава заедно със съществуващите модели с бензинов двигател и plug-in хибридни модели. Новият електрически Cayenne, който ще се предлага в два варианта на каросерията – SUV и Coupe, ще дебютира с очакваното в следващите месеци.

Новият Cayenne EV ще бъде изграден върху архитектурата 800V Premium Platform Electric (PPE), която споделя с Macan EV. Платформата, заедно с новите технологии, ще направи електрическия Cayenne по-бърз и по-динамичен от предшествениците си с двигатели с вътрешно горене. Ключова характеристика ще бъде системата Porsche Active Ride Control, която използва активна технология на окачването, за да поддържа нивото на каросерията на автомобила по време на динамични маневри, осигурявайки както отличен комфорт при шофиране, така и превъзходно управление. Ще бъдат включени и други технологии на шасито, като задно завиване и въздушно окачване.

По отношение на дизайна, новите изображения на базовия Cayenne EV го показват с минимална камуфлажна покривка, разкривайки елегантен и модерен вид. Предната част е с високо разположени фарове и активни жалузи на решетката за по-добра аеродинамика. В задната част светлинната лента е преработена, за да бъде по-триизмерна. Автомобилът ще разполага и с безрамкови прозорци и контрастиращи черни брони и калници, за да се намали визуално присъствието му.

Мощността ще се осигурява от двойна моторна конфигурация, като с очакваното базовите модели да имат около 400 к.с., а високопроизводителните Turbo варианти да достигат до 800-900 к.с., за да се конкурират с моделите на AMG, BMW и Audi. Капацитетът на батерията се очаква да надхвърли 100 kWh, какъвто е капацитетът на батерията в Macan EV. Porsche потвърди също, че новият Cayenne ще има теглителна способност до 3,5 тона. Интериора ще разполага с нов цифров интерфейс с основен сензорен екран, който се извива надолу към централната конзола, фланкиран от дисплей за водача и екран за пътника. Въпреки че физическите бутони ще бъдат оскъдни, се очаква някои контроли за климатизацията да бъдат с очакваното запазени. Други характеристики на интериора включват голям дисплей на нивото на очите, напълно равен под за повече пространство за краката и стъклен покрив по цялата дължина. Моделът е и кандидат да бъде следващият модел, в който ще бъде интегрирана новата система Apple CarPlay Ultra, която ще поеме контрола над всички дисплеи в автомобила.