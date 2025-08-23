Новини
Volkswagen готви нова наточена версия на най-мощния Golf

23 Август, 2025 10:30 702 5

Очаква се лимитираната серия да се появи скоро

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen разработва поредното специално издание на Golf R, като наскоро на пистата Нюрбургринг бе забелязан прототип на модела. Автомобилът, управляван от тест пилота и състезател на Volkswagen Бени Лойхтер, се отличава с редица визуални и потенциални подобрения в представянето.

Най-забележимите промени са насочени към подобряване на охлаждането, включително вентилиран капак и това, което изглежда като по-голям радиатор. Прототипът има също модифицирана предна броня, леки джанти с високопроизводителни спирачки, изпускателна система с четири ауспуха и черен заден спойлер.

Макар промените да изглеждат незначителни, има спекулации, че този модел може да развива над 350 к.с.. Това би било увеличение спрямо настоящия Golf R с европейски спецификации, който има 2,0-литров четирицилиндров турбо двигател с мощност 333 к.с.. Настоящият модел, със седемстепенна трансмисия с двоен съединител и задвижване на всички колела, може да ускори от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунди и има максимална скорост от 250 км/ч.

Новата версия може да се нарича Golf R 350 или Golf R Clubsport, следвайки дългата поредица от специални издания на моделите Golf R. Предишните специални издания включват Golf R 20th Anniversary Edition (2022) и Golf R 333 (2023), който беше ограничен до 333 бройки.


  • 3 Варна 3

    2 0 Отговор
    Плащаш, ремонтираш VW, но получаваш БМВ като пежо 206. Не купувайте тази кола. Всеки фолксваген е трошлив от 2005г. насам.

    11:07 23.08.2025

  • 4 Трактора ЮМЗ

    0 0 Отговор
    е с 37-40 кс--И оре с три--пет ПЛУГА та да питам ГОЛФА ДАЛИ ЩЕ ОРЕ С ТЯХ -----ДАТ ИС ДЪ ЧУЕСЧЪН ----една думичка КПД

    12:13 23.08.2025

  • 5 Гоуф РК

    0 0 Отговор
    Ако му сложат и пернишки номер, мощността веднага се вдига със сто коня.

    12:14 23.08.2025