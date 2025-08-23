Volkswagen готви нова наточена версия на най-мощния Golf

Volkswagen разработва поредното специално издание на Golf R, като наскоро на пистата Нюрбургринг бе забелязан прототип на модела. Автомобилът, управляван от тест пилота и състезател на Volkswagen Бени Лойхтер, се отличава с редица визуални и потенциални подобрения в представянето.

Най-забележимите промени са насочени към подобряване на охлаждането, включително вентилиран капак и това, което изглежда като по-голям радиатор. Прототипът има също модифицирана предна броня, леки джанти с високопроизводителни спирачки, изпускателна система с четири ауспуха и черен заден спойлер.

Макар промените да изглеждат незначителни, има спекулации, че този модел може да развива над 350 к.с.. Това би било увеличение спрямо настоящия Golf R с европейски спецификации, който има 2,0-литров четирицилиндров турбо двигател с мощност 333 к.с.. Настоящият модел, със седемстепенна трансмисия с двоен съединител и задвижване на всички колела, може да ускори от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунди и има максимална скорост от 250 км/ч.

Новата версия може да се нарича Golf R 350 или Golf R Clubsport, следвайки дългата поредица от специални издания на моделите Golf R. Предишните специални издания включват Golf R 20th Anniversary Edition (2022) и Golf R 333 (2023), който беше ограничен до 333 бройки.