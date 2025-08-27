Golf R получава така желания 5-цилиндров двигател от RS3

Volkswagen подготвя още по-наточен Golf, за да отпразнува 25-годишнината на своя подмарка R през 2027 година. Според нов доклад на Autocar, специалното издание на Golf ще бъде задвижвано от емблематичния турбокомпресор с пет цилиндъра от Audi RS3, ход, който беше обмислян и преди, но срещна съпротива от страна на Audi.

2,5-литровият петцилиндров двигател, известен като „EA855“, е бил използван в други автомобили на Volkswagen Group, като Cupra Formentor VZ5. Това подсказва, че вътрешната политика, която някога е попречила на използването на двигателя в Golf, се е променила. Новият Golf R с петцилиндров двигател се очаква да бъде най-мощният в историята на модела, с мощност над 400 к.с. Въпреки трансплантацията на двигателя и необходимостта от по-големи спирачки и укрепване на шасито, се очаква автомобилът да натрупа само 25 кг.

Освен двигателя, се очаква новият Golf R да заимства и механичния заден диференциал с векторно разпределение на въртящия момент от Audi RS3. Тази система за разпределение на въртящия момент ще позволи по-прецизно разпределение на мощността, което потенциално ще помогне на автомобила да стане най-бързият серийно произвеждан Volkswagen на Нюрбургринг. Настоящият рекорд за серийна кола Volkswagen на „Зеления ад“ се държи от Golf GTI Edition 50, който има време за обиколка от 7:46.13. Петцилиндровият Golf R ще бъде оборудван и с обновена седемстепенна DSG трансмисия, тъй като ръчната скоростна кутия беше преустановена при Golf R след неговото обновяване миналата година.