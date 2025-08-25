Новини
Audi представи Q3 Sportback

25 Август, 2025 13:01 550 2

  • audi-
  • q3-
  • q3 sportback-
  • q5

Моделът жертва практичността за красотата

Audi представи Q3 Sportback - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi официално представи Q3 Sportback, нова версия „купе-SUV” на популярния си компактен кросоувър, позиционирайки го като пряк конкурент на BMW X2. Моделът Sportback се отличава с по-ниска, по-елегантна линия на покрива, която е с 29 милиметра по-къса от стандартния Q3, което му придава по-динамичен и спортен вид.

Audi представи Q3 Sportback

Макар че новият дизайн жертва част от практичността – капацитетът на багажника е намален с 96 литра до 1289 литра при сгънати задни седалки – той запазва основните характеристики и технологии на стандартния Q3. Интериорът е доминиран от нова конфигурация с два екрана, включваща 11,9-инчов цифров инструментален панел и 12,8-инчов инфоразвлекателен дисплей. Той също така се отличава с минималистичен дизайн с колона за превключване на предавките и обединена дръжка за чистачките и анонсиращите мигачи.

Audi представи Q3 Sportback

Q3 Sportback се предлага с гама от бензинови и дизелови двигатели, включително 1,5 и 2,0 TFSI двигатели, 2,0 TDI и plug-in хибридна версия. Докато повечето модели са с предно задвижване, по-мощният 2,0 TFSI двигател се предлага с quattro. С очакваното, Audi ще пусне и по-мощни версии S и RS на Sportback в бъдеще.

Базовата цена на Q3 Sportback в Германия е 46 450 евро, което е с 1850 евро повече от стандартния Q3.


  • 1 Пилот на Ферари

    2 0 Отговор
    Шякаш гледам Фолксваген Touran . Или с други думи - Голф .
    На тия Аудита им изтървах края на обозначенията и моделите .
    С малки изключения , всичките си приличат.

    13:29 25.08.2025

  • 2 Абе то...

    1 0 Отговор
    Нема паре за цигаре, кви 50х евра бе?

    13:33 25.08.2025