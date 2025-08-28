Новини
Авто »
Land Rover представи нов Defender в чест на Чърчил

Land Rover представи нов Defender в чест на Чърчил

28 Август, 2025 13:10 865 6

  • land rover-
  • defender-
  • classic-
  • чърчил

Класическият модел ще се предлага в ограничена серия

Land Rover представи нов Defender в чест на Чърчил - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Land Rover Classic представи нова специална серия от програмата си „Works Bespoke“, посветена на Сър Уинстън Чърчил. Ще бъдат произведени само десет бройки от Classic Defender V8 Churchill Edition, като всяка от тях е вдъхновена от личния Land Rover Series I, който Чърчил получава за 80-ия си рожден ден през 1954 година. Оригиналният автомобил с регистрационен номер „UKE 80“ сега е собственост на партньора на Land Rover Classic Емил Фрей, който инициира проекта.

Land Rover представи нов Defender в чест на Чърчил

Churchill Edition е детайлно почитание към оригинала. Той е с същата бронзово-зелена боя, 16-цолови стоманени джанти, метална решетка и емблеми „UKE 80“. Интериорът е комбинация от зелено и тъмна кожа от Bridge of Weir и Windsor, а специалният часовник на таблото е вдъхновен от любимата марка шампанско на Чърчил, Pol Roger.

Land Rover представи нов Defender в чест на Чърчил

Всяка кола е напълно преустроена от донорска кола от 2012-2016 година. Те се задвижват от модерен 5.0-литров V8 бензинов двигател, който развива 405 к.с. и 515 Нм въртящ момент, съчетан с 8-степенна автоматична скоростна кутия ZF. Шасито е изцяло обновено с пружини Eibach, амортисьори Bilstein и спирачки Alcon. Churchill Edition се предлага в три варианта на каросерията: 90 или 110 Station Wagon и 90 Soft Top, който разполага с изработен по поръчка, навиващ се платен покрив.

Land Rover представи нов Defender в чест на Чърчил

В допълнение към класическия си дизайн, автомобилът включва съвременни удобства като инфоразвлекателна система Classic с навигация, DAB радио и Bluetooth. Автомобилите се произвеждат в центъра за компетентност Classic Works във Великобритания. Цената на този колекционерски модел с ограничен тираж започва от 232 500 лири (без ДДС) за 90 Station Wagon.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в чест на един олигофрен

    3 1 Отговор
    ужастни островитяни

    Коментиран от #2

    13:18 28.08.2025

  • 2 мдаааа

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "в чест на един олигофрен":

    А новият Москвич е в чест на Ким Чо , а ?

    Коментиран от #3

    13:20 28.08.2025

  • 3 Трай

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "мдаааа":

    Бе, тебе беща ти те правил в Москвич.

    Коментиран от #5

    13:31 28.08.2025

  • 4 Тахумба

    0 2 Отговор
    Не, не е това, което беше.

    Коментиран от #6

    13:49 28.08.2025

  • 5 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трай":

    Може , бе ... Ама не е бил китайски .. тихо

    13:55 28.08.2025

  • 6 Хохи Бохо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тахумба":

    Инеос го правят много по-добре

    13:56 28.08.2025