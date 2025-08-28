Land Rover представи нов Defender в чест на Чърчил

Land Rover Classic представи нова специална серия от програмата си „Works Bespoke“, посветена на Сър Уинстън Чърчил. Ще бъдат произведени само десет бройки от Classic Defender V8 Churchill Edition, като всяка от тях е вдъхновена от личния Land Rover Series I, който Чърчил получава за 80-ия си рожден ден през 1954 година. Оригиналният автомобил с регистрационен номер „UKE 80“ сега е собственост на партньора на Land Rover Classic Емил Фрей, който инициира проекта.

Churchill Edition е детайлно почитание към оригинала. Той е с същата бронзово-зелена боя, 16-цолови стоманени джанти, метална решетка и емблеми „UKE 80“. Интериорът е комбинация от зелено и тъмна кожа от Bridge of Weir и Windsor, а специалният часовник на таблото е вдъхновен от любимата марка шампанско на Чърчил, Pol Roger.

Всяка кола е напълно преустроена от донорска кола от 2012-2016 година. Те се задвижват от модерен 5.0-литров V8 бензинов двигател, който развива 405 к.с. и 515 Нм въртящ момент, съчетан с 8-степенна автоматична скоростна кутия ZF. Шасито е изцяло обновено с пружини Eibach, амортисьори Bilstein и спирачки Alcon. Churchill Edition се предлага в три варианта на каросерията: 90 или 110 Station Wagon и 90 Soft Top, който разполага с изработен по поръчка, навиващ се платен покрив.

В допълнение към класическия си дизайн, автомобилът включва съвременни удобства като инфоразвлекателна система Classic с навигация, DAB радио и Bluetooth. Автомобилите се произвеждат в центъра за компетентност Classic Works във Великобритания. Цената на този колекционерски модел с ограничен тираж започва от 232 500 лири (без ДДС) за 90 Station Wagon.