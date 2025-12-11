Land Rover преобрази класическия Defender с нов двигател, свежа визия и съвременни технологии

Емблематичният Classic Defender преминава през най-съвременна модернизация, подкрепена от фабриката, чрез нова програма за реставрация и персонализация от Land Rover Classic, която позволява на купувачите да специфицират своя ретро офроудър с ексклузивни цветове и материали, които преди бяха запазени за новия флагман на марката, Defender Octa. Новата услуга Works Bespoke използва внимателно преработени донорски автомобили от 2012–2016 година – налични в 90 или 110 Station Wagon или 90 Soft Top – и ги превръща в истински съвременни луксозни машини.

Ключовата атракция е разширената палитра, която сега включва ексклузивни за Octa нюанси като Petra Copper, Faroe Green и Sargasso Blue, които се присъединяват към съществуващите покрития. Постигането на този луксозен екстериор е процес, отнемащ много време, като всеки Classic Defender V8 изисква около 300 часа в бояджийницата, за да се гарантира перфектно покритие, което може да бъде избрано в гланц или сатенено покритие, за да имитира новата опция на Octa – матово защитна фолио.

Интериорът е също толкова персонализиран, с нови опции за тапицерия като лек Ultrafabrics PU в Khaki Green, Light Cloud или Lunar, както и богата полуанилинова кожа Burnt Sienna или кожа Ebony от Octa Black edition. Купувачите могат да подобрят шофьорското изживяване с ръчно тапицирани отопляеми спортни седалки Recaro за по-добра опора, заедно с модерни ъпгрейди на инфоразвлекателната система и естетически добавки като гланцова черна решетка и надпис Chopped Carbon Fiber на капака.

Освен козметичните добавки, всички модели Classic Defender V8 се възползват от пълна механична ревизия. Мощността идва от подобрен 5,0-литров атмосферен V8 двигател с 400 к.с. (298 kW) и 515Нм въртящ момент, съчетан с модерна 8-степенна автоматична скоростна кутия ZF със спортен режим. При запазване на оригиналното шаси с рама, управляемостта е значително подобрена с персонализирани пружини и амортисьори , подобрени спирачки 335 мм предни, 300 мм задни дисковеи преработена система за управление.

Това ниво на автентичност и персонализация идва със съответната цена. Програмата Classic Defender V8 Works Bespoke започва от 190 000 £ без опциите, което я поставя значително над новия флагман Defender Octa, чиято цена започва от 148 045 £ във Великобритания. Както отбелязва директорът на Land Rover Classic Доминик Елмс, тази услуга е създадена, за да позволи на клиентите да поръчат най-доброто от Defender, съчетаващо стила на старата икона с характеристиките на новия крал на производителността.