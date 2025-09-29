Jaguar Land Rover възстановява производството си

В ход, който анонсира първата светлина в края на един много тъмен тунел, Jaguar Land Rover (JLR) се готви да възстанови производствените си линии по контролиран, поетапен начин след опустошителния кибер инцидент, който доведе британския производител на луксозни автомобили до практически застой.

Спирането на производството, което засегна трите фабрики на JLR в Обединеното кралство, отговорни за производството на около 1000 автомобила дневно, беше финансово опустошително и според информациите струваше на компанията най-малко 50 милиона лири (68 милиона долара) седмично в загубена продукция. Финансовите загуби се отразиха сериозно и на обширната верига за доставки, която наема хиляди работници в цялото Обединено кралство.

За да стабилизира кораба и да предостави жизненоважна спасителна линия на доставчиците си, британското правителство се намеси с голяма финансова подкрепа: гаранция за заем от 2 милиарда долара (1,5 милиарда лири). Тази мярка ще гарантира търговски банков заем, предлагайки така необходимата инжекция на ликвидност както за JLR, така и за по-малките фирми в нейната екосистема, които се борят да останат платежоспособни в условията на производствена пауза.

От решаващо значение е, че автомобилният производител потвърди, че ключовите системи бавно се възстановяват, включително тези, които управляват глобалното снабдяване с части и финансовата платформа за продажби на едро на автомобили, което позволява на компанията да увеличи капацитета си за обработка на неизплатени фактури на доставчици.

Тази последна криза утежнява една и без друго трудна година за JLR, която вече отбеляза 11% спад в тримесечните продажби поради търговски проблеми, включително несигурността около тарифната политика на САЩ, която наложи временно преустановяване на доставките. Въпреки че оттогава компанията възобнови износа за САЩ, тя трябваше значително да понижи прогнозата си за печалбата за фискалната 2026 година. Въпреки неуспеха, рейтинговата агенция Moody's запази стабилен корпоративен рейтинг Ba1, като оцени компанията като достатъчно устойчива, за да издържи незабавния удар. Въпреки това, прогнозата беше ревизирана от положителна на отрицателна, което отразява убеждението на анализаторите, че пълното възстановяване на кредитните показатели ще отнеме много месеци.

Нарушението на JLR служи като болезнено напомняне за сложните кибер заплахи, които в момента са насочени към големи компании по целия свят, тенденция, която наскоро засегна и други известни имена във Великобритания.