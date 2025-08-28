Новини
Авто »
Пикапът Skoda Felicia се завърна

Пикапът Skoda Felicia се завърна

28 Август, 2025 17:10 570 3

  • skoda-
  • felicia-
  • пикап-
  • концепт

Концептът е част от дигиталните проекти на чешката марка

Пикапът Skoda Felicia се завърна - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Skoda възроди дигитално своя пикап Felicia Fun като част от серията „Icons Get a Makeover” на марката. Оригиналният Felicia Fun беше уникален, ярко оцветен „автомобил за отдих“, произвеждан между 1995 и 2001 година, с едва 4216 произведени бройки. Той беше известен с иновативната си плъзгаща се задна преграда, която можеше да създаде малка двойка задни седалки в каросерията на пикапа, защитена от платен покрив.

Пикапът Skoda Felicia се завърна

Новата цифрова концепция, замислена от дизайнера Жулиен Петитсеньор, преосмисля закачливия дух на оригинала, използвайки съвременния дизайн език „Modern Solid“ на Skoda. Новият дизайн се отличава с „хладна плажна атмосфера“, а интериорът включва екрани и графики, вдъхновени от видеоигри от 90-те години. Блоковото табло е носталгично препратка към дебелите CRT монитори от онова време.

Пикапът Skoda Felicia се завърна

За разлика от своя предшественик, цифровият Felicia Fun е строго двуместен, като жертва 2+2 разположението за повече багажно пространство. Въпреки че остава умен дизайнерски експеримент, е малко вероятно да влезе в производство, тъй като Skoda не е произвеждала пикапи откакто оригиналният Felicia беше спрян от производство. Компанията обмисляше версия на Volkswagen Amarok през 2010-та година, но проектът никога не беше реализиран.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    4 2 Отговор
    Е най правилното наименование на Шкода - Фелацио !

    17:12 28.08.2025

  • 2 бай Бай

    3 1 Отговор
    Отвратително е.
    Разни дизайнерчета омотани в шалчета да ни пробутват като уж нова мода екрани на колела.
    Само присмех към подобни творения.

    17:40 28.08.2025

  • 3 Рено Меган РС

    1 0 Отговор
    Предницата и тасовете са от Kia Sportage.

    17:46 28.08.2025