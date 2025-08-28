Пикапът Skoda Felicia се завърна

Skoda възроди дигитално своя пикап Felicia Fun като част от серията „Icons Get a Makeover” на марката. Оригиналният Felicia Fun беше уникален, ярко оцветен „автомобил за отдих“, произвеждан между 1995 и 2001 година, с едва 4216 произведени бройки. Той беше известен с иновативната си плъзгаща се задна преграда, която можеше да създаде малка двойка задни седалки в каросерията на пикапа, защитена от платен покрив.

Новата цифрова концепция, замислена от дизайнера Жулиен Петитсеньор, преосмисля закачливия дух на оригинала, използвайки съвременния дизайн език „Modern Solid“ на Skoda. Новият дизайн се отличава с „хладна плажна атмосфера“, а интериорът включва екрани и графики, вдъхновени от видеоигри от 90-те години. Блоковото табло е носталгично препратка към дебелите CRT монитори от онова време.

За разлика от своя предшественик, цифровият Felicia Fun е строго двуместен, като жертва 2+2 разположението за повече багажно пространство. Въпреки че остава умен дизайнерски експеримент, е малко вероятно да влезе в производство, тъй като Skoda не е произвеждала пикапи откакто оригиналният Felicia беше спрян от производство. Компанията обмисляше версия на Volkswagen Amarok през 2010-та година, но проектът никога не беше реализиран.