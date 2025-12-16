Fabia vRS ще се завърне, но само при едно условие

Емблематичната Skoda Fabia vRS може да направи драматично завръщане. Въпреки че беше преждевременно прекратена след второто си поколение поради разочароващи продажби преди почти 12 години, чешкият автомобилен производител според информациите държи вратата отворена за нов, пълноценен хот хеч, базиран на настоящата Fabia.

Както съобщава Autocar, ключът към оправдаването на разработването на наследник на братовчеда на Polo GTI се крие в успеха на продажбите на наскоро пуснатия специален модел: Fabia 130.

Моделът с ограничен тираж, който всъщност развива 130 kW (177 к.с.), използва подобрена версия на 1,5-литровия четирицилиндров турбо двигател Evo2 на Volkswagen Group. Моделът може да се похвали и с понижено спортно окачване (с 15 мм), прекалибрирано кормилно управление и оптимизирана седемстепенна DSG трансмисия.

Силното търсене на тази гореща версия може да предостави необходимия бизнес аргумент за даване на зелена светлина на далеч по-амбициозния, пълноценен модел vRS. Основната платформа MQB A0 на автомобила вече е способна да се справи с висока производителност, както доказва нейният корпоративен братовчед, Volkswagen Polo GTI с 210 к.с.

Инженерите на Skoda са ентусиазирани от проекта, като признават, че настоящата Fabia вече се радва на блестяща, съвременна рали история, след като спечели последователни титли на пилоти в WRC2 между 2015 и 2023 година. Пътната версия vRS би се възползвала директно от този успех в моторспорта.

Освен това конкурентната среда за компактни спортни автомобили е изненадващо отворена. Обичани конкуренти като Ford Fiesta ST и Renault Clio R.S. са преустановени, а Hyundai i20 N е подложен на нарастващ регулаторен натиск. Това оставя дупка в сегмента, дори ако основният интерес на купувачите сега е силно концентриран в пазари като Великобритания и Германия.

Остава големият технически въпрос, а именно дали новата Fabia vRS ще използва високо настроена версия на 1,5-литровия Evo2 двигател, или Skoda ще избере по-простия и по-мощен вариант и ще възприеме 2,0-литровия турбо двигател (210 к.с., 320 Нм) от Polo GTI?