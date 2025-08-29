Подробно за най-новото Volvo

Volvo представи изцяло новия XC70, кросоувър с хибридна система, проектиран предимно за китайския пазар, който в крайна сметка ще се предлага и в Европа. Представен като нова опция за семейства, които искат да се възползват от предимствата на електрическото шофиране без притеснения за пробега, XC70 е изграден върху новата платформа Scalable Modular Architecture (SMA).

XC70 се отличава с дизайн, който е типичен за Volvo, с напълно затворена решетка, разделени светлини и минималистичен салон. Външният вид се отличава и с панорамен стъклен покрив, безрамкови врати и задна чистачка, скрита зад спойлера. Кросоувърът е с дължина 4815 мм и ширина 1890 мм, с междуосие 2895 мм, което го поставя по размер между XC60 и XC90.

Интериорът се отличава с „вечен скандинавски дизайн“ с 12,3-инчов цифров приборен панел и 15,4-инчова самостоятелна инфоразвлекателна система. Като опция се предлага и 92-инчов дисплей с разширена реалност. Други характеристики на интериора включват плаваща централна конзола, дървена облицовка, аудио система Harman Kardon и гласов асистент с изкуствен интелект.

XC70 се предлага с два различни задвижващи агрегата с плъг-ин хибридна технология. Вариантът с предно задвижване има комбинирана мощност от 314 к.с. и се задвижва от 1,5-литров двигател. Батерията му с капацитет 21,2 kWh осигурява пробег само на електричество по WLTC до 116 км и може да ускори от 0 до 100 км/ч за 8 секунди.

Вариантът със задвижване на всички колела с „ултрадълъг пробег“ има по-голяма батерия от 39,6 kWh, която увеличава пробега само на електричество до 180 км. Системата за задвижване на всички колела произвежда 456 к.с., което позволява на автомобила да ускори от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунди.

И двата модела имат комбиниран пробег, надвишаващ 1200 км (745 мили). Батерията с капацитет 39,6 kWh може да се зареди бързо от 0% до 80% за приблизително 23 минути с помощта на бързо зарядно устройство за постоянен ток. Автомобилът разполага и с двупосочно зареждане, което му позволява да действа като външен източник на зареждане. Новото XC70 вече е достъпен за предварителна поръчка в Китай, като стартовата му цена е 446 900 йени (малко над 53 хиляди евро).