Европейците предпочитат нови китайски електромобили пред Tesla

29 Август, 2025 16:35 521 4

  • европа-
  • китай-
  • електромобили-
  • byd-
  • tesla

BYD надмина компанията на Мъск

Европейците предпочитат нови китайски електромобили пред Tesla - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

През юли автомобилният пазар в Европа отбеляза значителен ръст, като продажбите се увеличиха с 5,9% до 1,09 милиона автомобила, което е най-добрият месечен ръст за повече от година. Този бум се дължи главно на огромното увеличение на търсенето на електрически автомобили (EV), включително автомобили с батерии (BEV) и хибридни автомобили с възможност за зареждане от електрическата мрежа (PHEV).

За първи път китайският автомобилен производител BYD изпревари Tesla по продажби на EV в Европа. Продажбите на BYD скочиха с 225,3%, което му донесе 1,2% пазарен дял, докато продажбите на Tesla в региона се сринаха с 40,2%, свивайки пазарния дял до едва 0,8%. Това е седми пореден месец на спад за пазарния дял на Tesla в Европа.

Данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) показват, че електрифицираните автомобили (BEV, PHEV и стандартни хибриди) съставляват почти 60% от всички нови автомобили, продадени в Европейския съюз през юли, което е значително увеличение спрямо 51,1% преди година. Само продажбите на BEV отбелязаха скок от 39,1%, най-големият от август 2023 година, докато продажбите на PHEV се увеличиха с впечатляващите 56,9%, най-големият скок от началото на 2023 година.

Голяма част от този ръст може да се припише на Германия, най-големия автомобилен пазар в Европа. Нов правителствен план за стимулиране, въведен през юни, доведе до 58% скок в продажбите на BEV и 83,6% скок в продажбите на PHEV през юли. Това силно представяне в Германия допринесе за общ ръст от 11,1% в продажбите на автомобили в страната, което помогна за увеличаване на общите цифри за континента. Други големи пазари като Испания (+17,1%), Полша (+16,5%) и Австрия (+31,6%) също отбелязаха силен ръст, въпреки че продажбите спаднаха в Обединеното кралство (-5%), Франция (-7,7%) и Италия (-5,1%).

Въпреки рекордните продажби на електромобили, европейската автомобилна индустрия изглежда притеснена за бъдещето. ACEA, представляваща големите европейски автомобилни производители, наскоро изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че целта за 2035 година да се прекрати продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене „вече не е осъществима“. Това подсказва разминаване между поведението на потребителите, което ускорява прехода, и лобистките усилия на индустрията, които се стремят да го забавят.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 долу ЕС и сащ

    5 1 Отговор
    Един от резултатите на зелената сделка, санкциите срещу Русия и търговската сделка със САЩ е пълното унищожаване на европейската авто индустрия. Каквито са ви телевизорите скоро това ще са ви и колите, НЕЕВРОПЕЙСКИ

    16:43 29.08.2025

  • 2 Тротинетка чат бот

    0 4 Отговор
    Тесла ще произвежда по 20 милиона електромобила през 2030 година.Статистически е доказано с Екселските таблици.

    16:43 29.08.2025

  • 3 демократ

    3 1 Отговор
    Европа е погрешно понятие това си е азиатски придатък

    16:52 29.08.2025

  • 4 нормално

    0 0 Отговор
    всеки иска от по доброто

    17:05 29.08.2025