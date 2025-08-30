„Истинският“ Ford Mustang запазва V8 за дълго време

Ford преразглежда плановете си за изцяло електрически Mustang, а последните доклади сочат, че компанията ще продължи да произвежда модела с бензинов двигател и през следващото десетилетие. Това решение идва в момент, в който преходът към електрически автомобили протича по-бавно от очакваното, а приемането на електромобилите от потребителите се оказва предизвикателство за много автомобилни производители.

Изпълнителният директор на Ford Джим Фарли заяви, че изцяло електрически Mustang „никога“ няма да бъде произведен, като разграничи традиционния спортен автомобил от изцяло електрическия кросоувър Mustang Mach-E. Въпреки че компанията се отказва от изцяло електрически Mustang, тя не изключва всички форми на електрификация. Фарли спомена по-рано, че хибридните задвижващи системи са тествани и „работят добре за шофьори, ориентирани към висока производителност“, което предполага, че полуелектрически Mustang би могъл да бъде възможност в бъдеще. Хибридна задвижваща система би могла да повиши производителността и ефективността на 5,0-литровия V8 двигател на Mustang.

Седмото поколение на бензиновия Mustang беше пуснато на пазара през 2024 година, а осмото поколение не се очаква до началото на следващото десетилетие. Този удължен график дава на Ford гъвкавост да се адаптира към пазарните тенденции и промените в регулациите. Позицията на компанията за запазване на V8 двигателя, което според Фарли ще се случи „ако Бог и политиците позволят“, контрастира с тази на конкуренти като Dodge, които първоначално пуснаха на пазара изцяло електрически Charger, преди да се изправят пред потребителското търсене да предлагат и бензинови версии.