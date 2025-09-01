Европейците не харесват ярки цветове за автомобилите си

В петте най-големи пазара в Европа се наблюдава силно предпочитание към автомобили в неутрални цветове, като близо 70% от продадените нови автомобили са бели, черни или сиви. Сивото е най-популярно, като съставлява 27,3% от продажбите, следвано от бялото с 22% и черното с 18%.

Другите цветове имат много по-малък пазарен дял: синьото съставлява 12,1% от продажбите, червеното – 7,4%, сребристото – 5,4%, а зеленото – 2,8%. Jato Dynamics отбелязва, че дори при автомобилите, предлагани в ярки цветове, повечето купувачи избират по-консервативните неутрални нюанси.

Германските и британските купувачи показват силно предпочитание към луксозни материали, като 57% от германците и 53% от британците харчат между 500 и 1000 евро за кожени интериори. В контраст с това, купувачите от Южна Европа – Испания, Италия и Франция – предпочитат предимно интериори от плат, като 85% от испанските купувачи и три четвърти от италианските и френските купувачи избират по-достъпната опция.