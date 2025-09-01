Новини
Авто »
Европейците не харесват ярки цветове за автомобилите си

Европейците не харесват ярки цветове за автомобилите си

1 Септември, 2025 11:55 506 2

  • интериор-
  • -
  • екстериор-
  • боя-
  • цвят-
  • европа

Бяло, черно и сиво държат най-големи дялове сред продажбите

Европейците не харесват ярки цветове за автомобилите си - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В петте най-големи пазара в Европа се наблюдава силно предпочитание към автомобили в неутрални цветове, като близо 70% от продадените нови автомобили са бели, черни или сиви. Сивото е най-популярно, като съставлява 27,3% от продажбите, следвано от бялото с 22% и черното с 18%.

Европейците не харесват ярки цветове за автомобилите си

Другите цветове имат много по-малък пазарен дял: синьото съставлява 12,1% от продажбите, червеното – 7,4%, сребристото – 5,4%, а зеленото – 2,8%. Jato Dynamics отбелязва, че дори при автомобилите, предлагани в ярки цветове, повечето купувачи избират по-консервативните неутрални нюанси.

Европейците не харесват ярки цветове за автомобилите си

Германските и британските купувачи показват силно предпочитание към луксозни материали, като 57% от германците и 53% от британците харчат между 500 и 1000 евро за кожени интериори. В контраст с това, купувачите от Южна Европа – Испания, Италия и Франция – предпочитат предимно интериори от плат, като 85% от испанските купувачи и три четвърти от италианските и френските купувачи избират по-достъпната опция.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    2 2 Отговор
    Харесват бялото защотое най -евтиния цвят.За другите се доплаща.

    12:23 01.09.2025

  • 2 Патрулка под прикритие

    2 0 Отговор
    Коженият салон не е подходящ за Южна Европа защото много спарва, дори и при усилен климатик. А що се отнася до убитите и неутрални цветове, това е за камуфлаж докато пътуват за гейпарада.

    12:28 01.09.2025