Британци създадоха уникален бензинов двигател

Докато индустрията е обсебена от блясъка и несъвършенствата на електрификацията, една тиха, но мощна контрареволюция се заражда в сърцата на инженерните студия. Последните месеци бележат категорично завръщане на интереса към двигателя с вътрешно горене – не като остаряла технология, а като платно за съвременно техническо изкуство. Британската компания Boreham Motorworks нанесе най-силния удар в тази посока, представяйки своя Boreham Ten-K – атмосферен агрегат, създаден с единствената цел: да върне чистата механика и емоционалния звук на класическите състезателни двигатели.



Ten-K е повече от двигател; той е философия. Вдъхновен от златната ера на атмосферните машини във Формула 1, когато липсваха сложните и скъпи хибридни системи за рекуперация (MGU-K и MGU-H), този агрегат е символ на чистия инженерен гений.

Въпреки скромния си работен обем от 2.1 литра и четирицилиндрова архитектура, Boreham Ten-K постига смайваща мощност от 324 конски сили, които се освобождават при шеметните 10 000 оборота в минута! Тази цифра е изключителна дори по стандартите на високофорсираните атмосферни двигатели. За да олекотят максимално конструкцията, инженерите са постигнали тегло от едва 85 килограма (около 187 паунда) – параметър, достоен за прототипна или състезателна машина.



За да постигнат това феноменално съотношение мощност/тегло, инженерите на Boreham са се отказали от турбокомпресор. Вместо това, те са се фокусирали върху мигновената реакция и класическото, плътно атмосферно звучене.

Магията се крие в детайлите и високотехнологичната изработка:

Индивидуални дроселови клапани: Осигуряват хирургически прецизно дозиране на въздуха към всеки цилиндър.

Свръхолекотени вътрешни части: Използвани са най-леките компоненти, комбинирани с прецизно фрезоване на ключови елементи.

3D Печат и "Скулптурен Блок": Инженерите са приложили иновативната технология на 3D печата за създаване на тънкостенни конструкции в картера, постигайки едновременно минимално тегло и максимална структурна твърдост.

F1 Геометрия: Използвани са специални геометрии на газообменните канали, вдъхновени пряко от състезателните болиди.



В момента двигателят преминава финални стендови тестове и калибриране, като регистрираните параметри вече надхвърлят първоначалните инженерни изисквания. Кулминацията на този проект обаче е неговото предназначение: Boreham Ten-K е планиран да бъде силовата установка на възраждащия се Ford Escort Mk1 RS. Това е съюз между икона от миналото и авангардното технологично мислене, който обещава да разпали страстта на хардкор автомобилните фенове.



Boreham Motorworks не са единствените, които насочват вниманието си към оптимизация на конвенционалния двигател. Компании като Omoda и Jaecoo демонстрираха агрегати с рекордна ефективност на горене от 48%. Този паралелен интерес към ДВГ се дължи на няколко ключови фактора: неравномерното търсене на електромобили, сложната поддръжка и различните регионални инфраструктурни условия. Но най-важният фактор си остава емоционалната връзка – нещо, което електрическата тяга все още не може напълно да замени.

Анализаторите са единодушни: производството на двигатели с вътрешно горене ще продължи поне до следващото десетилетие, а в нишови сегменти като спортните и персонализираните автомобили – дори по-дълго. Пазарът, за щастие, продължава да избира по предпочитания, а не само по екологични директиви.