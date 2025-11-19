Новини
Духът на Формула 1 с атмосферен шедьовър с 324 к.с.

Британци създадоха уникален бензинов двигател - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато индустрията е обсебена от блясъка и несъвършенствата на електрификацията, една тиха, но мощна контрареволюция се заражда в сърцата на инженерните студия. Последните месеци бележат категорично завръщане на интереса към двигателя с вътрешно горене – не като остаряла технология, а като платно за съвременно техническо изкуство. Британската компания Boreham Motorworks нанесе най-силния удар в тази посока, представяйки своя Boreham Ten-K – атмосферен агрегат, създаден с единствената цел: да върне чистата механика и емоционалния звук на класическите състезателни двигатели.


Ten-K е повече от двигател; той е философия. Вдъхновен от златната ера на атмосферните машини във Формула 1, когато липсваха сложните и скъпи хибридни системи за рекуперация (MGU-K и MGU-H), този агрегат е символ на чистия инженерен гений.

Въпреки скромния си работен обем от 2.1 литра и четирицилиндрова архитектура, Boreham Ten-K постига смайваща мощност от 324 конски сили, които се освобождават при шеметните 10 000 оборота в минута! Тази цифра е изключителна дори по стандартите на високофорсираните атмосферни двигатели. За да олекотят максимално конструкцията, инженерите са постигнали тегло от едва 85 килограма (около 187 паунда) – параметър, достоен за прототипна или състезателна машина.

Британци създадоха уникален бензинов двигател


За да постигнат това феноменално съотношение мощност/тегло, инженерите на Boreham са се отказали от турбокомпресор. Вместо това, те са се фокусирали върху мигновената реакция и класическото, плътно атмосферно звучене.

Магията се крие в детайлите и високотехнологичната изработка:

Индивидуални дроселови клапани: Осигуряват хирургически прецизно дозиране на въздуха към всеки цилиндър.

Свръхолекотени вътрешни части: Използвани са най-леките компоненти, комбинирани с прецизно фрезоване на ключови елементи.

3D Печат и "Скулптурен Блок": Инженерите са приложили иновативната технология на 3D печата за създаване на тънкостенни конструкции в картера, постигайки едновременно минимално тегло и максимална структурна твърдост.

F1 Геометрия: Използвани са специални геометрии на газообменните канали, вдъхновени пряко от състезателните болиди.

Британци създадоха уникален бензинов двигател


В момента двигателят преминава финални стендови тестове и калибриране, като регистрираните параметри вече надхвърлят първоначалните инженерни изисквания. Кулминацията на този проект обаче е неговото предназначение: Boreham Ten-K е планиран да бъде силовата установка на възраждащия се Ford Escort Mk1 RS. Това е съюз между икона от миналото и авангардното технологично мислене, който обещава да разпали страстта на хардкор автомобилните фенове.

Британци създадоха уникален бензинов двигател


Boreham Motorworks не са единствените, които насочват вниманието си към оптимизация на конвенционалния двигател. Компании като Omoda и Jaecoo демонстрираха агрегати с рекордна ефективност на горене от 48%. Този паралелен интерес към ДВГ се дължи на няколко ключови фактора: неравномерното търсене на електромобили, сложната поддръжка и различните регионални инфраструктурни условия. Но най-важният фактор си остава емоционалната връзка – нещо, което електрическата тяга все още не може напълно да замени.

Британци създадоха уникален бензинов двигател

Анализаторите са единодушни: производството на двигатели с вътрешно горене ще продължи поне до следващото десетилетие, а в нишови сегменти като спортните и персонализираните автомобили – дори по-дълго. Пазарът, за щастие, продължава да избира по предпочитания, а не само по екологични директиви.

Британци създадоха уникален бензинов двигател


  • 1 Курд Околянов

    9 79 Отговор
    Тия се връщат в средата на миналия век.

    Коментиран от #15, #17

    17:44 19.11.2025

  • 2 Ще се разбере от кого

    32 35 Отговор
    Британците не създават нищо, само крадат.

    Коментиран от #16, #30

    17:55 19.11.2025

  • 3 Механик

    27 11 Отговор
    Не знам какво да кажа за технически неграмотно преведената статия, но по принцип ми е ясно за какво иде реч.
    Пак някой се опитва да открива топлата вода и да създаде по-усъвършенстван револвер от СмитУесън - 1900-ната година.
    Нищо ново с изключение на технологиите. Но кинематиката и принципа на работа едни и същи.
    п.п.
    И въпреки всичко ще кажа, че електричките такива каквито са днес, нямат бъдеще.
    Утре и другиден също. Ако не се намери нещо революционно ново.
    Но проблемът за изчерпването на нефта си остава на дневен ред.

    Коментиран от #7, #12, #55

    18:26 19.11.2025

  • 4 Асен

    22 10 Отговор
    Аз се надявах да направят двигател с въглища.

    18:30 19.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    10 15 Отговор
    Приветствам, но дано са го направили тип: Плъг анд плей, че да се сменя за 5 минути щото надали ще издържи повече.
    Много по-впечатлен съм от моторните разработки на JCB които вече успешно използват водород като заместител в двигателите с вътрешно горене - ето това трябва да е бъдещето и на е-горивата

    18:53 19.11.2025

  • 6 ГУМЕН КРАДЕВ

    18 2 Отговор
    Формула 1 отдавна развиват 18 000 - 19 000 оборота !

    Коментиран от #26, #31, #48

    19:01 19.11.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    29 5 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Проблема с нефта не е проблем, реално, откритите резерви стигат за век напред, а имаме технологията за синтетични горива, което за мен е най-доброто решение - всъщност единственото което предлага кръговрат и което реално е динственото екологично решение. Там трябва да се работи

    19:02 19.11.2025

  • 8 ГУМЕН КРАДЕВ

    19 0 Отговор
    Също много отдавна Дукати въвежда десмодромичните клапани - както в статията !

    19:04 19.11.2025

  • 9 АВТОЛЮБИТЕЛ

    16 0 Отговор
    ОТТО МОТОР, ТОВА ЗВУЧИ ГОРДО!

    Коментиран от #20, #25

    19:08 19.11.2025

  • 10 ?????

    50 5 Отговор
    Аз с удоволствие бих си купил кола модел от 90-те, началото на 2000-те но ново производство.
    Писнало ми е от всички тия електронни екстри.

    19:24 19.11.2025

  • 11 Евродебил

    11 2 Отговор
    Само да не е пипала някоя ръчица на азиатски патладжан в него.

    19:29 19.11.2025

  • 12 Име

    26 3 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Какъв проблем има с "изчерването" на нефта? Оше от 90-те години дрънкаха, че свършвал и вдигнаха цената. Нефтът е възобновяемо вещество, лъжат като дърти ци-га-ни, че свършва, край, няма .... Абсолютни глупости!

    Коментиран от #14

    21:03 19.11.2025

  • 13 Цитат от руски професор:

    15 4 Отговор
    "Щом на този свят съществува електричеството, значи е напълно възможно и да има Бог..."

    21:09 19.11.2025

  • 14 Прав си.

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    В научно списание прочетох, доказателства за възабновяемоста на нефта.1-на спътник на планета е открит метан в огромни количества, без да е съществувал живот.2-първото нефтено находище в Русия, открито от Шел през 1917 г. . По начални оценки около 1,7 мил. барела. До ден днешен са изпомпени над 1 милярд и няма признаци на изчерпване. Чрез валежите и просмукването им през земните пластове, находищата се възстановяват.

    22:44 19.11.2025

  • 15 КОРЕКТИВ

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Курд Околянов":

    "ТИЯ" не ги мисли, защото са на светлинни години от твоето мислене, а помисли дали ти не си се върнал оттам, откъдето си се пръкнал, умнико ! 😂😂😂

    08:43 20.11.2025

  • 16 БУРАТИНО

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ще се разбере от кого":

    Руснаците ли имаш предвид, или ... да !?!

    08:45 20.11.2025

  • 17 Не,

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Курд Околянов":

    те гледат с 20 години напред

    10:27 20.11.2025

  • 22 Един

    10 3 Отговор
    Леки и здрави метали ... кои ли са и къде ли ги има ? Руснаците навремето и на руския пазар продаваха гаечни ключове от титан!

    10:43 20.11.2025

  • 25 Тото

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "АВТОЛЮБИТЕЛ":

    Федералният президент отличи трима изследователи от базирана в Щутгарт компания за техния проект „Захранващ пакет за климата – Електрическо управление на камиони за дълги разстояния с водород “. Тримата изследователи разработиха задвижваща система, която позволява задвижването на тежък камион електрически и без емисии, без ограничения за пробег или полезен товар, според организаторите. Камион с горивни клетки е с около четири тона по-лек от сравним камион с електричество. Зареждането с гориво също отнема само няколко минути.

    Коментиран от #27

    10:51 20.11.2025

  • 26 гост

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    И изкарват 4-5 уикенда със зор на цената на едно Ферари за всеки от тях и са АБСОЛЮТНО НЕПРИГОДНИ за ежедневно каране !! Този тук също , въпреки фанфарите и умилителния възторг на автора !!

    10:52 20.11.2025

  • 27 гост

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "Тото":

    Да допълним дребната подробност , че движението на водород в момента и поне в следващите 20 години е 3-4 пъти ПО-СКЪПО от това на дизел и поне 10 пъти по-скъпо от на ток , а само една зарядна станция за водород струва от порядъка на 5-6 милиона евро , сума за която могат да се изградят поне 20 МЕГАВАТОВИ станции за камиони , които са достатъчни примерно за цяла България !!

    Коментиран от #28

    11:01 20.11.2025

  • 28 Тото

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Зареждането с гориво е възможно на около 70 станции със 700 бара, а зареждането с 350 бара е възможно и за автобуси и камиони на 34 станции в страна от ЕС.

    Коментиран от #33

    11:34 20.11.2025

  • 29 Жалба за младост

    7 9 Отговор
    Стига с тези барутници! Нито са по - добри, нито по - евтини, нито по - надеждни. Освен това замърсяват и ни убиват независимо какво гориво използват ДВГ.
    Въпрос на малко време е да се реши напълно въпроса с батерията. И после какво още ще измислите? До колкото чета по форумите основните претенции към електричките са основно време за зареждане и пробег с едно зареждане. Ами само за 5 години времето за зареждане са намали наполовина. А след още 5?

    12:34 20.11.2025

  • 30 да си го кажем

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ще се разбере от кого":

    Това което си написал се отнася за руснаците и то с пълна сила.

    12:46 20.11.2025

  • 31 гост

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    Високите обороти са смърт за двигателя !! При 10000 оборота буталото прави 20000 цикъла Горна - Долна мъртва точка в минута или 333 в секунда !!! Със смяна на посоката !! Тоест спира и след това ускорява в обратната посока !! 333 пъти в СЕКУНДА , повтарям !! Корабните двигатели работят със 200-300 оборота в минута , камионджийските със 1000-1200 , ама изкарват милиони км !!!

    Коментиран от #35

    12:56 20.11.2025

  • 32 Христов

    12 6 Отговор
    Няма по-просто и по-евтино от електричка! Но когато Урсула ти сложи мито, такса, данък, акциз и ДДС то става безумно! Защо в Китай карат масово електрички? Защото са прости ли? Простите сме ние, че търпим да ни манипулират!

    Коментиран от #34

    13:00 20.11.2025

  • 33 гост

    8 6 Отговор

    До коментар #28 от "Тото":

    А зареждането със ток е възможно във всеки склад или завод във времето на товарене- разтоварване при това почти безплатно , ако само са сложили панели на покрива , което се финансира от държавата !! И вече се появяват и пътища , на които се зарежда във време на движение , дори без да се спира !! Няма да я бъде тая с любимия ви водород , преживейте го , дори Мерцедес и Волво го разбраха и зарязаха глупостите и произвеждат камиони на ТОК , а не на водород !! Серийно !!

    13:04 20.11.2025

  • 34 Поне

    13 7 Отговор

    До коментар #32 от "Христов":

    засега електричката не е нито просто, нито евтино, нито надеждно НЕЩО.

    13:15 20.11.2025

  • 35 Гост

    9 3 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    На всеки оборот на коляновия вал се прави точно едно достигане на долна мъртва и горна мъртва точка на всяко бутало. Обороти на двигателя означава именно обороти на коляновия вал.

    Коментиран от #38, #39, #40

    13:24 20.11.2025

  • 36 Електрошок

    8 3 Отговор
    Много неграмотна статия!Какво означава 48% ефективност на горене?!Ако е термичен кпд,то е много малка стойност,а ако е общ кпд, то е теоретично невъзможен!Пълни глупости,които дори не заслужава да се коментират!Същото се отнася и за"умниците",които продължават с мантрите за"изкуствено гориво" и водород като гориво.Пичове,има книжки по термодинамика,па прочетете туй-онуй,маните ги тея журналистически масали.

    Коментиран от #47

    14:36 20.11.2025

  • 37 Истинският

    2 3 Отговор
    Най вероятно ще се окаже само голяма реклама както с двигателите екобост които посещават най често сервизите. Когато се опитваш да изсмучиш нещо от пръстите винаги се оказва фалш.

    18:04 20.11.2025

  • 38 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    На всеки оборот на коляновия вал имаш едно движение от горна до долна мъртва точка и едно от долна до горна мъртва точка , тоест две движения или два цикъла в противоположни посоки на буталото !! Да не се задълбочавам сега да ти смятам каква е скоростта на буталото и каква маса достига при спиране до нула от тази скорост и пак ускоряване до същата !! Предполагам поне си чувал формулата за масата по скороста на квадрат ?? Сигурно едни по-умни от теб хора са изчислили , че колкото по- дълговечен трябва да е един ДВГ , с толкова по- ниски обороти трябва да работи !! Вече дадох примери с ДВГ за кораби и камиони !!

    18:52 20.11.2025

  • 39 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    И за да не почнеш сега да ми даваш примери с електродвигатели с по 20 000 оборота , сори , ама няма нищо общо !! Там ротора се движи само в една посока , няма промяна на скоростта и посоката , тоест дори оборотите помагат , защото се получава инерция , тоест ефекта на маховик и въртящия момент се увеличава , а консумацията намалява , БЕЗ да се увеличава триенето , защото това е единствената движеща се част !! Сори , ама неизброими и непреодолими са фаталните недостатъци и проблеми на умрялото ДВГ !!

    19:06 20.11.2025

  • 40 гост

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    Само да обясним на неграмотните ти дружки за какво иде реч !! За да прави 10000 оборота този двигател трябва почти да няма маховик , тоест да е "олекотен" до степен на шайба за ремък !! Иначе ще строши двигателя на всяко подаване на газ заради инерционния момент !! Това значи , че " празния ход " на този и всички изпише и като него пушилници почва от 2-3 000 оборота , под тях той просто гасне !! Освен това му трябва 4-5 000 оборота за да работи нормално със натоварване !! Ти карал ли си кола с която тръгваш на 5000 оборота и караш на 7-8 000 ?? И това в града !! На втората пресечка ще те линчуват , освен дето тая кола ще изкара не повече от седмица !!

    Коментиран от #49, #50, #51

    19:14 20.11.2025

  • 41 До гост

    3 0 Отговор
    Ххахааа, типичен бегеспец си тиии...., знаеш повече и от най-знаещите !

    21:48 20.11.2025

  • 42 До Жалба за младост

    5 0 Отговор
    Ти си просто още един заблуден, че електричките не замърсяват ! Ами тези батерии каксе правят беклюн ?

    Коментиран от #45

    21:52 20.11.2025

  • 43 До Христов

    5 0 Отговор
    И кое им е простото на тия наджипани с електроника компютри на колела ? Разбирам ти идеята, но реалността е друга !

    21:55 20.11.2025

  • 45 Дай някаква статистика беохлюв

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "До Жалба за младост":

    Къде с колко и с какво замърсяват електричките? Това е все едно да сравняваш пароцентрала за отопление на природен газ и кюмбета на въглища във всяка стая. Колко сажди, СО2 и Азотни съединения отделя един електромобил? Айде като си напишеш домашното се обади. И не забравяй да хвъргаш кюмюр в кюмбето че ще загасне.

    22:32 20.11.2025

  • 46 До охлюва 45

    1 0 Отговор
    Ти запознат ли си с производаството и рециклирането на такива грамадни батерии, берапан ?

    01:57 21.11.2025

  • 47 Менсъл

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Електрошок":

    Формула 1 са с 52 % кпд, ефективност на задвижването система, такъв % от енергията на гориво излиза на коляновия вал.

    Коментиран от #56

    10:30 21.11.2025

  • 48 Менсъл

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    Сега Ф1 са около 12 хил. Оборота

    10:32 21.11.2025

  • 49 Много напън

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "гост":

    и опити за показване на липсата на знания....и за нищо... с каква цел е създаден този двигател!??? И всички твои напъни и обяснение стават излишни...

    11:21 21.11.2025

  • 50 Бако

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "гост":

    Хонда S2000

    12:08 21.11.2025

  • 51 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "гост":

    До 40 ком - този двигател е като на мотоциклет с много малък маховик и високи обороти но и живота ще е най много до 100 хиляди - нищо ново не са открили англичаните

    12:55 21.11.2025

  • 52 Антиелектрика

    0 1 Отговор
    Пазарът, за щастие, продължава да избира по предпочитания, а не само по екологични директиви.

    Производителите на автомобили е крайно време да се съобразяват с желанията на клиентите и с вече наличната инфраструктура, вместо да се пързалят по мнението на някакви псевдо еколози. И вече е ясно за всички че електрическите автомобили не оставят по-малък екологичен отпечатък в края на жизнения си цикъл спрямо ДВГ автомобилите.

    13:14 21.11.2025

  • 53 Момчето с Рендето

    1 0 Отговор
    Тез с тези Косуърти ме връщат в 90те години когато имах Форд Сиера косуърт може би единствената за България двойка турбо 16ворта 220коня стоково

    13:15 21.11.2025

  • 54 Пича с Москвича

    1 0 Отговор
    И аз аз имах само че Форд Ескорт доказали се машини по ралитата

    13:17 21.11.2025

  • 55 Антиелектрика

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    И какъв ти е проблема с течните горива. От десетилетия има биодизел и етанол, съответно заместват конвенционалния дизел и бензин с микро промени по ДВГ. Биодизела се произвежда от течни мазнини, етанола се произвежда ... няма нужда да разяснявам как се вари ракия ;-)))

    13:18 21.11.2025

