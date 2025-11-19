Британци създадоха уникален бензинов двигател

Докато индустрията е обсебена от блясъка и несъвършенствата на електрификацията, една тиха, но мощна контрареволюция се заражда в сърцата на инженерните студия. Последните месеци бележат категорично завръщане на интереса към двигателя с вътрешно горене – не като остаряла технология, а като платно за съвременно техническо изкуство. Британската компания Boreham Motorworks нанесе най-силния удар в тази посока, представяйки своя Boreham Ten-K – атмосферен агрегат, създаден с единствената цел: да върне чистата механика и емоционалния звук на класическите състезателни двигатели.
Ten-K е повече от двигател; той е философия. Вдъхновен от златната ера на атмосферните машини във Формула 1, когато липсваха сложните и скъпи хибридни системи за рекуперация (MGU-K и MGU-H), този агрегат е символ на чистия инженерен гений.
Въпреки скромния си работен обем от 2.1 литра и четирицилиндрова архитектура, Boreham Ten-K постига смайваща мощност от 324 конски сили, които се освобождават при шеметните 10 000 оборота в минута! Тази цифра е изключителна дори по стандартите на високофорсираните атмосферни двигатели. За да олекотят максимално конструкцията, инженерите са постигнали тегло от едва 85 килограма (около 187 паунда) – параметър, достоен за прототипна или състезателна машина.
За да постигнат това феноменално съотношение мощност/тегло, инженерите на Boreham са се отказали от турбокомпресор. Вместо това, те са се фокусирали върху мигновената реакция и класическото, плътно атмосферно звучене.
Магията се крие в детайлите и високотехнологичната изработка:
Индивидуални дроселови клапани: Осигуряват хирургически прецизно дозиране на въздуха към всеки цилиндър.
Свръхолекотени вътрешни части: Използвани са най-леките компоненти, комбинирани с прецизно фрезоване на ключови елементи.
3D Печат и "Скулптурен Блок": Инженерите са приложили иновативната технология на 3D печата за създаване на тънкостенни конструкции в картера, постигайки едновременно минимално тегло и максимална структурна твърдост.
F1 Геометрия: Използвани са специални геометрии на газообменните канали, вдъхновени пряко от състезателните болиди.
В момента двигателят преминава финални стендови тестове и калибриране, като регистрираните параметри вече надхвърлят първоначалните инженерни изисквания. Кулминацията на този проект обаче е неговото предназначение: Boreham Ten-K е планиран да бъде силовата установка на възраждащия се Ford Escort Mk1 RS. Това е съюз между икона от миналото и авангардното технологично мислене, който обещава да разпали страстта на хардкор автомобилните фенове.
Boreham Motorworks не са единствените, които насочват вниманието си към оптимизация на конвенционалния двигател. Компании като Omoda и Jaecoo демонстрираха агрегати с рекордна ефективност на горене от 48%. Този паралелен интерес към ДВГ се дължи на няколко ключови фактора: неравномерното търсене на електромобили, сложната поддръжка и различните регионални инфраструктурни условия. Но най-важният фактор си остава емоционалната връзка – нещо, което електрическата тяга все още не може напълно да замени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Курд Околянов
17:44 19.11.2025
2 Ще се разбере от кого
17:55 19.11.2025
3 Механик
Пак някой се опитва да открива топлата вода и да създаде по-усъвършенстван револвер от СмитУесън - 1900-ната година.
Нищо ново с изключение на технологиите. Но кинематиката и принципа на работа едни и същи.
п.п.
И въпреки всичко ще кажа, че електричките такива каквито са днес, нямат бъдеще.
Утре и другиден също. Ако не се намери нещо революционно ново.
Но проблемът за изчерпването на нефта си остава на дневен ред.
18:26 19.11.2025
4 Асен
18:30 19.11.2025
5 ДрайвингПлежър
Много по-впечатлен съм от моторните разработки на JCB които вече успешно използват водород като заместител в двигателите с вътрешно горене - ето това трябва да е бъдещето и на е-горивата
18:53 19.11.2025
6 ГУМЕН КРАДЕВ
19:01 19.11.2025
7 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Механик":Проблема с нефта не е проблем, реално, откритите резерви стигат за век напред, а имаме технологията за синтетични горива, което за мен е най-доброто решение - всъщност единственото което предлага кръговрат и което реално е динственото екологично решение. Там трябва да се работи
19:02 19.11.2025
8 ГУМЕН КРАДЕВ
19:04 19.11.2025
9 АВТОЛЮБИТЕЛ
19:08 19.11.2025
10 ?????
Писнало ми е от всички тия електронни екстри.
19:24 19.11.2025
11 Евродебил
19:29 19.11.2025
12 Име
До коментар #3 от "Механик":Какъв проблем има с "изчерването" на нефта? Оше от 90-те години дрънкаха, че свършвал и вдигнаха цената. Нефтът е възобновяемо вещество, лъжат като дърти ци-га-ни, че свършва, край, няма .... Абсолютни глупости!
21:03 19.11.2025
13 Цитат от руски професор:
21:09 19.11.2025
14 Прав си.
До коментар #12 от "Име":В научно списание прочетох, доказателства за възабновяемоста на нефта.1-на спътник на планета е открит метан в огромни количества, без да е съществувал живот.2-първото нефтено находище в Русия, открито от Шел през 1917 г. . По начални оценки около 1,7 мил. барела. До ден днешен са изпомпени над 1 милярд и няма признаци на изчерпване. Чрез валежите и просмукването им през земните пластове, находищата се възстановяват.
22:44 19.11.2025
15 КОРЕКТИВ
До коментар #1 от "Курд Околянов":"ТИЯ" не ги мисли, защото са на светлинни години от твоето мислене, а помисли дали ти не си се върнал оттам, откъдето си се пръкнал, умнико ! 😂😂😂
08:43 20.11.2025
16 БУРАТИНО
До коментар #2 от "Ще се разбере от кого":Руснаците ли имаш предвид, или ... да !?!
08:45 20.11.2025
17 Не,
До коментар #1 от "Курд Околянов":те гледат с 20 години напред
10:27 20.11.2025
22 Един
10:43 20.11.2025
25 Тото
До коментар #9 от "АВТОЛЮБИТЕЛ":Федералният президент отличи трима изследователи от базирана в Щутгарт компания за техния проект „Захранващ пакет за климата – Електрическо управление на камиони за дълги разстояния с водород “. Тримата изследователи разработиха задвижваща система, която позволява задвижването на тежък камион електрически и без емисии, без ограничения за пробег или полезен товар, според организаторите. Камион с горивни клетки е с около четири тона по-лек от сравним камион с електричество. Зареждането с гориво също отнема само няколко минути.
10:51 20.11.2025
26 гост
До коментар #6 от "ГУМЕН КРАДЕВ":И изкарват 4-5 уикенда със зор на цената на едно Ферари за всеки от тях и са АБСОЛЮТНО НЕПРИГОДНИ за ежедневно каране !! Този тук също , въпреки фанфарите и умилителния възторг на автора !!
10:52 20.11.2025
27 гост
До коментар #25 от "Тото":Да допълним дребната подробност , че движението на водород в момента и поне в следващите 20 години е 3-4 пъти ПО-СКЪПО от това на дизел и поне 10 пъти по-скъпо от на ток , а само една зарядна станция за водород струва от порядъка на 5-6 милиона евро , сума за която могат да се изградят поне 20 МЕГАВАТОВИ станции за камиони , които са достатъчни примерно за цяла България !!
11:01 20.11.2025
28 Тото
До коментар #27 от "гост":Зареждането с гориво е възможно на около 70 станции със 700 бара, а зареждането с 350 бара е възможно и за автобуси и камиони на 34 станции в страна от ЕС.
11:34 20.11.2025
29 Жалба за младост
Въпрос на малко време е да се реши напълно въпроса с батерията. И после какво още ще измислите? До колкото чета по форумите основните претенции към електричките са основно време за зареждане и пробег с едно зареждане. Ами само за 5 години времето за зареждане са намали наполовина. А след още 5?
12:34 20.11.2025
30 да си го кажем
До коментар #2 от "Ще се разбере от кого":Това което си написал се отнася за руснаците и то с пълна сила.
12:46 20.11.2025
31 гост
До коментар #6 от "ГУМЕН КРАДЕВ":Високите обороти са смърт за двигателя !! При 10000 оборота буталото прави 20000 цикъла Горна - Долна мъртва точка в минута или 333 в секунда !!! Със смяна на посоката !! Тоест спира и след това ускорява в обратната посока !! 333 пъти в СЕКУНДА , повтарям !! Корабните двигатели работят със 200-300 оборота в минута , камионджийските със 1000-1200 , ама изкарват милиони км !!!
12:56 20.11.2025
32 Христов
13:00 20.11.2025
33 гост
До коментар #28 от "Тото":А зареждането със ток е възможно във всеки склад или завод във времето на товарене- разтоварване при това почти безплатно , ако само са сложили панели на покрива , което се финансира от държавата !! И вече се появяват и пътища , на които се зарежда във време на движение , дори без да се спира !! Няма да я бъде тая с любимия ви водород , преживейте го , дори Мерцедес и Волво го разбраха и зарязаха глупостите и произвеждат камиони на ТОК , а не на водород !! Серийно !!
13:04 20.11.2025
34 Поне
До коментар #32 от "Христов":засега електричката не е нито просто, нито евтино, нито надеждно НЕЩО.
13:15 20.11.2025
35 Гост
До коментар #31 от "гост":На всеки оборот на коляновия вал се прави точно едно достигане на долна мъртва и горна мъртва точка на всяко бутало. Обороти на двигателя означава именно обороти на коляновия вал.
13:24 20.11.2025
36 Електрошок
14:36 20.11.2025
37 Истинският
18:04 20.11.2025
38 гост
До коментар #35 от "Гост":На всеки оборот на коляновия вал имаш едно движение от горна до долна мъртва точка и едно от долна до горна мъртва точка , тоест две движения или два цикъла в противоположни посоки на буталото !! Да не се задълбочавам сега да ти смятам каква е скоростта на буталото и каква маса достига при спиране до нула от тази скорост и пак ускоряване до същата !! Предполагам поне си чувал формулата за масата по скороста на квадрат ?? Сигурно едни по-умни от теб хора са изчислили , че колкото по- дълговечен трябва да е един ДВГ , с толкова по- ниски обороти трябва да работи !! Вече дадох примери с ДВГ за кораби и камиони !!
18:52 20.11.2025
39 гост
До коментар #35 от "Гост":И за да не почнеш сега да ми даваш примери с електродвигатели с по 20 000 оборота , сори , ама няма нищо общо !! Там ротора се движи само в една посока , няма промяна на скоростта и посоката , тоест дори оборотите помагат , защото се получава инерция , тоест ефекта на маховик и въртящия момент се увеличава , а консумацията намалява , БЕЗ да се увеличава триенето , защото това е единствената движеща се част !! Сори , ама неизброими и непреодолими са фаталните недостатъци и проблеми на умрялото ДВГ !!
19:06 20.11.2025
40 гост
До коментар #35 от "Гост":Само да обясним на неграмотните ти дружки за какво иде реч !! За да прави 10000 оборота този двигател трябва почти да няма маховик , тоест да е "олекотен" до степен на шайба за ремък !! Иначе ще строши двигателя на всяко подаване на газ заради инерционния момент !! Това значи , че " празния ход " на този и всички изпише и като него пушилници почва от 2-3 000 оборота , под тях той просто гасне !! Освен това му трябва 4-5 000 оборота за да работи нормално със натоварване !! Ти карал ли си кола с която тръгваш на 5000 оборота и караш на 7-8 000 ?? И това в града !! На втората пресечка ще те линчуват , освен дето тая кола ще изкара не повече от седмица !!
19:14 20.11.2025
41 До гост
21:48 20.11.2025
42 До Жалба за младост
21:52 20.11.2025
43 До Христов
21:55 20.11.2025
45 Дай някаква статистика беохлюв
До коментар #42 от "До Жалба за младост":Къде с колко и с какво замърсяват електричките? Това е все едно да сравняваш пароцентрала за отопление на природен газ и кюмбета на въглища във всяка стая. Колко сажди, СО2 и Азотни съединения отделя един електромобил? Айде като си напишеш домашното се обади. И не забравяй да хвъргаш кюмюр в кюмбето че ще загасне.
22:32 20.11.2025
46 До охлюва 45
01:57 21.11.2025
47 Менсъл
До коментар #36 от "Електрошок":Формула 1 са с 52 % кпд, ефективност на задвижването система, такъв % от енергията на гориво излиза на коляновия вал.
10:30 21.11.2025
48 Менсъл
До коментар #6 от "ГУМЕН КРАДЕВ":Сега Ф1 са около 12 хил. Оборота
10:32 21.11.2025
49 Много напън
До коментар #40 от "гост":и опити за показване на липсата на знания....и за нищо... с каква цел е създаден този двигател!??? И всички твои напъни и обяснение стават излишни...
11:21 21.11.2025
50 Бако
До коментар #40 от "гост":Хонда S2000
12:08 21.11.2025
51 стоян
До коментар #40 от "гост":До 40 ком - този двигател е като на мотоциклет с много малък маховик и високи обороти но и живота ще е най много до 100 хиляди - нищо ново не са открили англичаните
12:55 21.11.2025
52 Антиелектрика
Производителите на автомобили е крайно време да се съобразяват с желанията на клиентите и с вече наличната инфраструктура, вместо да се пързалят по мнението на някакви псевдо еколози. И вече е ясно за всички че електрическите автомобили не оставят по-малък екологичен отпечатък в края на жизнения си цикъл спрямо ДВГ автомобилите.
13:14 21.11.2025
53 Момчето с Рендето
13:15 21.11.2025
54 Пича с Москвича
13:17 21.11.2025
55 Антиелектрика
До коментар #3 от "Механик":И какъв ти е проблема с течните горива. От десетилетия има биодизел и етанол, съответно заместват конвенционалния дизел и бензин с микро промени по ДВГ. Биодизела се произвежда от течни мазнини, етанола се произвежда ... няма нужда да разяснявам как се вари ракия ;-)))
13:18 21.11.2025
