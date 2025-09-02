Казваме сбогом на най-голямото комби на Volvo

Volvo официално прекратява производството на V90, като се планира да приключи през септември 2025 година. Това решение бележи края на дългогодишна традиция на модела и отразява стратегическата промяна на компанията да се фокусира върху SUV автомобилите, които отбелязват значително увеличение на потребителското търсене. Според главния изпълнителен директор на Volvo Джим Роуън, компанията сериозно обмисля да се откаже изцяло от комбитата, като отбелязва, че SUV автомобилите с по-висока пътна височина са променили предпочитанията на потребителите.

Докато V90 ще изчезне, неговият седан аналог, S90, ще продължи да се произвежда за избрани пазари, предимно в Китай и други части на Азия. Volvo планира да замени V90 с изцяло електрическия ES90, петврат лифтбек с по-практичен багажник, и нов XC70, който, въпреки историята на името като здрав комби, ще бъде SUV с удължител на пробег, насочен към китайския пазар.

По-малкото комби V60 ще продължи да се произвежда в обозримо бъдеще, но дългосрочното му бъдеще също е несигурно. Това решение на Volvo контрастира рязко със стратегията на германските му конкуренти. BMW 5 Series Touring, Audi A6 Avant и Mercedes-Benz E-Class Estate ще продължат да се произвеждат, тъй като комбитата все още заемат значителен пазарен дял в Европа, където основните марки продължават да предлагат широка гама от модели.