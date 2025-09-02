Новини
Казваме сбогом на най-голямото комби на Volvo

2 Септември, 2025 21:07 460 3

  • volvo-
  • v90-
  • комби

V90 ще спре да се произвежда

Казваме сбогом на най-голямото комби на Volvo - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volvo официално прекратява производството на V90, като се планира да приключи през септември 2025 година. Това решение бележи края на дългогодишна традиция на модела и отразява стратегическата промяна на компанията да се фокусира върху SUV автомобилите, които отбелязват значително увеличение на потребителското търсене. Според главния изпълнителен директор на Volvo Джим Роуън, компанията сериозно обмисля да се откаже изцяло от комбитата, като отбелязва, че SUV автомобилите с по-висока пътна височина са променили предпочитанията на потребителите.

Докато V90 ще изчезне, неговият седан аналог, S90, ще продължи да се произвежда за избрани пазари, предимно в Китай и други части на Азия. Volvo планира да замени V90 с изцяло електрическия ES90, петврат лифтбек с по-практичен багажник, и нов XC70, който, въпреки историята на името като здрав комби, ще бъде SUV с удължител на пробег, насочен към китайския пазар.

По-малкото комби V60 ще продължи да се произвежда в обозримо бъдеще, но дългосрочното му бъдеще също е несигурно. Това решение на Volvo контрастира рязко със стратегията на германските му конкуренти. BMW 5 Series Touring, Audi A6 Avant и Mercedes-Benz E-Class Estate ще продължат да се произвеждат, тъй като комбитата все още заемат значителен пазарен дял в Европа, където основните марки продължават да предлагат широка гама от модели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 китайските електромобили

    2 0 Отговор
    ребрандирани като волво са ми симпатични

    21:12 02.09.2025

  • 2 Хаджи Папурко

    1 1 Отговор
    За съжаление Волво е усмивки от старите ленти.

    Коментиран от #3

    21:19 02.09.2025

  • 3 Хаджи попарко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаджи Папурко":

    По старите коли Волво бяха едни от най качествените

    21:35 02.09.2025