Първи поглед и към новата "тройка" на BMW

Мюнхен, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Новата BMW Neue Klasse 3 Series, която ще се предлага и в изцяло електрическа версия, вероятно под името i3, навлиза в последната фаза на разработката си. Това ново поколение на емблематичния седан представлява крайъгълен камък в бъдещата стратегия на BMW, с фокус върху „нова класа” автомобили, проектирани изцяло като електрически, но все пак с възможност за монтиране на двигатели с вътрешно горене.

Дизайнът на новата 3 Series, която зърнахме по време на представянето на iX3 по-рано днес е усъвършенстван от първоначалния концепт и вече може да се различат серийни фарове и стопове, съответстващи на производствените спецификации. Стилът се отдалечава от спорните големи решетки на BMW, като вместо това се използва широка и къса бъбречна решетка. Новите фарове имат следващ визуален облик с диагонални светлинни акценти, които ще определят новия облик на семейството на BMW. Задната част на автомобила също е претърпяла значителна промяна с широки, тънки задни светлини, които му придават обновен и модерен вид.

В основата на електрическите версии е шестото поколение на технологията eDrive на BMW, 800-волтова архитектура, която обещава да промени изцяло играта за марката. Новите цилиндрични батерийни клетки предлагат с 20% по-висока енергийна плътност и са с 50% по-евтини за производство от предишното поколение, което прави електромобилите по-достъпни. Тази технология осигурява впечатляващи показатели за производителност, като най-мощната версия на кросоувъра iX3, който споделя платформата, предоставя системна мощност до 469 конски сили и 645 Нм въртящ момент. Той може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 4,9 секунди.

800-волтовата система позволява ултра-бързо зареждане, способно да добави над 350 километра пробег за само 10 минути, а пълно зареждане от 10% до 80% може да се постигне за само 21 минути. Използваемият енергиен капацитет на батерията е 108,7 kWh, което дава на електрическите автомобили сертифициран WLTP пробег до 805 километра, което е с 30% повече от предишното поколение.

Макар че фокусът е върху електрическите варианти, BMW потвърди, че ще продължи да предлага версии с двигатели с вътрешно горене, включително модел M350, за да отговори на пазарното търсене. Ръководителят на дивизията M на BMW дори заяви, че както бензиновите, така и електрическите модели M3 ще се предлагат едновременно, ако клиентите го желаят, подчертавайки ангажимента на компанията да даде избор на купувачите. Очаква се Neue Klasse 3 Series да бъде официално представен в началото на 2026 година, като окончателният дизайн е финализиран и тестовете в последния етап са в напреднала фаза.