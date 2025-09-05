Mercedes се вслуша в желанията на феновете си, но колко от тях биха си платили за тази машина

Mercedes-AMG връща на пазара нова версия на своя оригинален спортен автомобил „C190“ AMG GT под формата на модел, предназначен изключително за писта, наречен GT2 Edition W16. Този автомобил е най-мощният състезателен автомобил на Mercedes-AMG, предназначен за колекционери и любители на пистовите състезания. Той не е ограничен от състезателни правила, което позволява на инженерите да максимизират неговата производителност.

Автомобилът се задвижва от 4,0-литров V-8 двигател с двойно турбо, който развива стандартна мощност от 818 конски сили и 1000 нютонметра въртящ момент. Допълнително ускорение се осигурява чрез функцията „Push2Pass“, активирана с бутон на волана, която временно увеличава мощността с 98 конски сили и 200 Нм за обща мощност от 926 конски сили. Мощността се предава на задните колела чрез шестстепенна състезателна трансмисия.

Благодарение на агресивна програма за намаляване на теглото, включваща 18-цолови магнезиеви джанти, колата тежи само 1430 килограма. Аеродинамичният пакет включва активирана с бутон DRS (Drag Reduction System) система, която затваря решетките на калниците и сгъва задния спойлер, за да намали съпротивлението и да увеличи максималната скорост над 320 км/ч. Компонентите на колата, насочени към пистата, включват също регулируеми амортисьори. За безопасност колата е оборудвана с карбонова клетка за безопасност, петточкови колани, пожарогасител и авариен люк.

Производството на GT2 Edition W16 е строго ограничено до само 30 бройки в световен мащаб. Като колекционерски предмет, той се предлага на цена от 679 000 евро без ДДС.