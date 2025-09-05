Новини
Mercedes се вслуша в желанията на феновете си, но колко от тях биха си платили за тази машина

5 Септември, 2025 16:35

AMG GT2 Edition W16 е базиран на предходното поколение на модела

Mercedes се вслуша в желанията на феновете си, но колко от тях биха си платили за тази машина - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-AMG връща на пазара нова версия на своя оригинален спортен автомобил „C190“ AMG GT под формата на модел, предназначен изключително за писта, наречен GT2 Edition W16. Този автомобил е най-мощният състезателен автомобил на Mercedes-AMG, предназначен за колекционери и любители на пистовите състезания. Той не е ограничен от състезателни правила, което позволява на инженерите да максимизират неговата производителност.

Автомобилът се задвижва от 4,0-литров V-8 двигател с двойно турбо, който развива стандартна мощност от 818 конски сили и 1000 нютонметра въртящ момент. Допълнително ускорение се осигурява чрез функцията „Push2Pass“, активирана с бутон на волана, която временно увеличава мощността с 98 конски сили и 200 Нм за обща мощност от 926 конски сили. Мощността се предава на задните колела чрез шестстепенна състезателна трансмисия.

Благодарение на агресивна програма за намаляване на теглото, включваща 18-цолови магнезиеви джанти, колата тежи само 1430 килограма. Аеродинамичният пакет включва активирана с бутон DRS (Drag Reduction System) система, която затваря решетките на калниците и сгъва задния спойлер, за да намали съпротивлението и да увеличи максималната скорост над 320 км/ч. Компонентите на колата, насочени към пистата, включват също регулируеми амортисьори. За безопасност колата е оборудвана с карбонова клетка за безопасност, петточкови колани, пожарогасител и авариен люк.

Производството на GT2 Edition W16 е строго ограничено до само 30 бройки в световен мащаб. Като колекционерски предмет, той се предлага на цена от 679 000 евро без ДДС.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зрънчо

    1 0 Отговор
    Като преведат субсидиите на зърнопроизводителите в бг, някой цървул ценител може и да се бръкне.

    Коментиран от #3

    16:52 05.09.2025

  • 2 От чужбина

    2 0 Отговор
    Мерцедес все още са добри, но много, ама много ги пофренчиха. Станаха като френските коли с много пластмасови части и по-трудно за ремонти. Като капак, на скоро от българския Мерцедес, Силвър стар ми пробутаха НЕ оригинална част. На оригиналната има номер, типичен за Мерцедес. На тази част НЯМА никакъв номер.

    16:53 05.09.2025

  • 3 Тод

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зрънчо":

    Бойко и Пеевски си крадат постоянно и от евро-субсидиите и от данъците и таксите.
    Те могат да си го позволят веднага.

    16:58 05.09.2025