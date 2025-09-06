Новини
Авто »
Tesla отваря европейски развоен център в Германия

Tesla отваря европейски развоен център в Германия

6 Септември, 2025 12:00 507 4

  • tesla-
  • европа-
  • германия-
  • берлин

Той ще се намира близо до фабриката край Берлин

Tesla отваря европейски развоен център в Германия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla значително разширява своето присъствие в областта на научноизследователската и развойна дейност в Европа с обявяването на нов „европейски център за развитие“ в Берлин. Планиран да бъде открит до 2026 година, този нов център ще бъде централно място за развитие на технологията на компанията в региона. Проектът, за който Илон Мъск за първи път намекна още през 2019 година, представлява дългосрочен стратегически ангажимент към Германия и европейския пазар.

Tesla отваря европейски развоен център в Германия

Новият център ще се намира в Берлин-Кьопеник, удобно разположен между центъра на Берлин и съществуващата Gigafactory на компанията в Грюнхайде. Tesla планира да инвестира „сума от двацифрен милионен размер в евро“, за да превърне една в момента празна фабрика в модерна научноизследователска и развойна база. Първоначалният екип ще се състои от 130 инженери и техници, много от които вече са наети от Tesla в Gigafactory или други по-малки местни обекти. Целта на компанията е да разшири работната сила до 250 служители през следващите години.

Tesla отваря европейски развоен център в Германия

Развойният център ще се фокусира върху основните области на бизнеса на Tesla, включително разработването на нови модели автомобили, батерийни технологии и инфраструктура за зареждане. Близостта на местоположението до големи университети в Берлин беше ключов фактор при избора му, тъй като Tesla има за цел да се възползва от местните академични таланти и да насърчи партньорства в областта на научните изследвания. Тази стъпка е ясен анонс за намерението на Tesla да се възползва от немския инженерен опит, за да стимулира бъдещи иновации и да укрепи позицията си на европейския пазар на електрически автомобили.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    А в България завод за барут.

    12:01 06.09.2025

  • 2 Понеже

    1 0 Отговор
    Със завода им нещатата са мед и рози

    12:19 06.09.2025

  • 3 УдоМача

    1 0 Отговор
    Немец и развой???????? Беше кото беше! Ако идеята е да залезе като VAG, това обяснява нещата.. :)

    Коментиран от #4

    12:23 06.09.2025

  • 4 Именно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "УдоМача":

    Университетите генерират таланти, но германската автомобилна промишленост не иска да се възползва от тях и си обучава работници за въглищни централи и производство на дизелови двигатели защото това си знаят.

    Е сега американците от Tesla а скоро и китайците ще се възползват на готово от тези немски специалисти, като ще си обучат и нови, защото родината им не желае да се възползва от техния талант

    12:40 06.09.2025