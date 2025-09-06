Tesla отваря европейски развоен център в Германия

Tesla значително разширява своето присъствие в областта на научноизследователската и развойна дейност в Европа с обявяването на нов „европейски център за развитие“ в Берлин. Планиран да бъде открит до 2026 година, този нов център ще бъде централно място за развитие на технологията на компанията в региона. Проектът, за който Илон Мъск за първи път намекна още през 2019 година, представлява дългосрочен стратегически ангажимент към Германия и европейския пазар.

Новият център ще се намира в Берлин-Кьопеник, удобно разположен между центъра на Берлин и съществуващата Gigafactory на компанията в Грюнхайде. Tesla планира да инвестира „сума от двацифрен милионен размер в евро“, за да превърне една в момента празна фабрика в модерна научноизследователска и развойна база. Първоначалният екип ще се състои от 130 инженери и техници, много от които вече са наети от Tesla в Gigafactory или други по-малки местни обекти. Целта на компанията е да разшири работната сила до 250 служители през следващите години.

Развойният център ще се фокусира върху основните области на бизнеса на Tesla, включително разработването на нови модели автомобили, батерийни технологии и инфраструктура за зареждане. Близостта на местоположението до големи университети в Берлин беше ключов фактор при избора му, тъй като Tesla има за цел да се възползва от местните академични таланти и да насърчи партньорства в областта на научните изследвания. Тази стъпка е ясен анонс за намерението на Tesla да се възползва от немския инженерен опит, за да стимулира бъдещи иновации и да укрепи позицията си на европейския пазар на електрически автомобили.