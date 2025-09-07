Новини
Авто »
Бивш дизайнер на Lamborghini ще прави новите модели на Xiaomi за Европа

Бивш дизайнер на Lamborghini ще прави новите модели на Xiaomi за Европа

7 Септември, 2025 13:00 437 0

  • xiaomi-
  • lamborghini-
  • дизайн-
  • европа

Шмолци е участвал в разработката на Temerario

Бивш дизайнер на Lamborghini ще прави новите модели на Xiaomi за Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi нае бившия шеф на дизайнерския екип на Lamborghini Фабиан Шмолц да ръководи европейския си дизайнерски екип, което е стратегически ход, който анонсира сериозното намерение на компанията да се разшири на глобалния автомобилен пазар. Това високопрофилно наемане идва след успешното пускане на пазара на седана SU7 и SUV YU7, които бяха широко сравнявани с европейските луксозни марки.

Шмолц притежава впечатляващо портфолио, включващо работата му по Lamborghini Temerario и значителен принос към дизайна на концепцията Porsche Mission E, която по-късно се превърна в Porsche Taycan. Този опит е особено забележителен, като се има предвид, че интернет бързо нарече Xiaomi SU7 „Mi-sche“ поради визуалните му прилики с Taycan. По същия начин, предстоящият YU7 е сравняван с Ferrari Purosangue, което му спечели прякора „Ferra-mi“.

Бивш дизайнер на Lamborghini ще прави новите модели на Xiaomi за Европа

С привличането на европейски дизайнер от най-високо ниво в редиците си, Xiaomi изглежда се опитва да отговори директно на това обществено възприятие. Компанията не само се готви да продава бъдещите си електромобили в Европа, но и се стреми да развие по-отличителна и оригинална дизайнерска идентичност. Генералният мениджър по индустриален дизайн в Xiaomi, Ли Тианюан, подчерта фокуса на компанията върху създаването на „емоционална стойност“ и дизайни, които са „научни и естествени“, като изтъкна, че преходът към електрически автомобили представлява уникална възможност за китайските дизайнери да иноватират свободно.

С уважаван местен дизайнер начело на европейското си дизайнерско студио, Xiaomi е готова да разработи автомобили, които да привличат директно европейските потребители, като се отдалечава от дизайни, които наподобяват тези на утвърдените автомобилни производители. Това стратегическо наемане подсказва, че Xiaomi е решена да изгради наистина уникална марка, която може да се конкурира на световната сцена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ