Бивш дизайнер на Lamborghini ще прави новите модели на Xiaomi за Европа

Xiaomi нае бившия шеф на дизайнерския екип на Lamborghini Фабиан Шмолц да ръководи европейския си дизайнерски екип, което е стратегически ход, който анонсира сериозното намерение на компанията да се разшири на глобалния автомобилен пазар. Това високопрофилно наемане идва след успешното пускане на пазара на седана SU7 и SUV YU7, които бяха широко сравнявани с европейските луксозни марки.

Шмолц притежава впечатляващо портфолио, включващо работата му по Lamborghini Temerario и значителен принос към дизайна на концепцията Porsche Mission E, която по-късно се превърна в Porsche Taycan. Този опит е особено забележителен, като се има предвид, че интернет бързо нарече Xiaomi SU7 „Mi-sche“ поради визуалните му прилики с Taycan. По същия начин, предстоящият YU7 е сравняван с Ferrari Purosangue, което му спечели прякора „Ferra-mi“.

С привличането на европейски дизайнер от най-високо ниво в редиците си, Xiaomi изглежда се опитва да отговори директно на това обществено възприятие. Компанията не само се готви да продава бъдещите си електромобили в Европа, но и се стреми да развие по-отличителна и оригинална дизайнерска идентичност. Генералният мениджър по индустриален дизайн в Xiaomi, Ли Тианюан, подчерта фокуса на компанията върху създаването на „емоционална стойност“ и дизайни, които са „научни и естествени“, като изтъкна, че преходът към електрически автомобили представлява уникална възможност за китайските дизайнери да иноватират свободно.

С уважаван местен дизайнер начело на европейското си дизайнерско студио, Xiaomi е готова да разработи автомобили, които да привличат директно европейските потребители, като се отдалечава от дизайни, които наподобяват тези на утвърдените автомобилни производители. Това стратегическо наемане подсказва, че Xiaomi е решена да изгради наистина уникална марка, която може да се конкурира на световната сцена.