В близко бъдеще колата ще ви казва кога ви е време за „пенсия“

General Motors направи крачка към бъдещето на пътната безопасност, като подаде патент за уникална система, наречена „Оценка за пенсиониране на водача“. Това е технология, която може да определи колко добре водачът запазва уменията си за безопасно шофиране и дори да му предложи кога е време да обмисли прекратяване на шофьорския си опит.

Заявката за патент с регистрационен номер US 2025/0269857 A1 е подадена в Службата за патенти и търговски марки на САЩ на 25 февруари 2024 г., а публикуването ѝ е направено на 28 август 2025 г. В документа са посочени трима инженери от Мичиган: Майкъл Джон Ейприл, Тетяна Васко и Ръсел А. Патено, които се считат за автори на тази разработка.

Същността на системата е да се създаде така наречената индивидуална „оценка за пенсиониране на водача“. Алгоритъмът оценява редица параметри, за да разбере дали човек все още е способен да шофира безопасно. Анализът взема предвид както данни, въведени от самия потребител, като например информация за медицински показатели или хронични заболявания, така и показатели, които се отчитат автоматично. Те включват скорост на реакция, положение на тялото зад волана, стил на шофиране, спазване на ограничението на скоростта, правилно използване на мигачи или поддържане на лентата. Системата получава и данни от сензори на автомобила, камери и устройства за наблюдение, които проследяват състоянието и поведението на водача на пътя.

Въз основа на тези параметри се създава интегрална оценка, която определя нивото на безопасност на шофиране на дадено лице. Водачът може да попадне в една от няколко категории. Ако резултатът е висок, системата го класифицира като „приемлив“ и го счита за способен да продължи да шофира. Междинните резултати могат да бъдат маркирани като „съмнителни“, което сигнализира за потенциални рискове и необходимостта от по-внимателно наблюдение на състоянието на водача. Ако показателите са ниски, системата го класифицира като „неприемлив“, което показва опасност от по-нататъшно шофиране. В същото време технологията е в състояние да проследява динамиката - дали ситуацията се подобрява с течение на времето или, обратно, се влошава, генерирайки персонализирани препоръки и отчети.

Друг важен аспект е, че Driver Retirement Score може да предупреди не само самия водач, но и членовете на неговото семейство в случаите, когато е установено повишено ниво на риск. Това прави системата не само инструмент за индивидуален контрол, но и елемент от колективната безопасност.

Необходимостта от подобни решения се потвърждава от демографската ситуация. Само в Съединените щати през 2022 година е имало почти 52 милиона шофьори на възраст 65 и повече години и този брой продължава да расте непрекъснато. Лекарите обаче подчертават: продължителността на живота се увеличава по-бързо от способността на възрастните хора да шофират безопасно. Ето защо технологии като рейтинга за пенсиониране на шофьори могат да се превърнат в стандарт на бъдещето, помагайки за избягване на инциденти и намалявайки натоварването на пътната инфраструктура.

General Motors все още не разкрива кога и в кои модели системата може да се появи в производство. Експертите обаче отбелязват, че сегментът на технологиите за по-възрастни шофьори се развива изключително бързо, а решението на GM има потенциал да се превърне в един от ключовите фактори за подобряване на безопасността на движението по пътищата.

Освен това, патентът подчертава, че системата може да бъде адаптирана не само за възрастни хора. Тя може да се използва и за откриване на други рискове - например признаци на шофиране в нетрезво състояние или разсеяно шофиране. По този начин, системата за пенсиониране на водача има потенциала да се превърне в универсален инструмент за оценка на безопасността на шофиране, който ще бъде полезен в голямо разнообразие от ситуации.

Въпреки че решението за спиране на шофирането винаги е сложно и често емоционално, системата на GM го прави по-информирано и подкрепено с конкретни измерими данни, което би могло да бъде истински пробив в безопасността на движението по пътищата.