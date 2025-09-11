Новини
Авто »
Ето как ще изглежда китайската суперкола, която ще се бори с Bugatti

Ето как ще изглежда китайската суперкола, която ще се бори с Bugatti

11 Септември, 2025 10:12 964 11

  • dreame-
  • китай-
  • суперкола-
  • електромобил-
  • bugatti-
  • chiron

Приликите с френския автомобил са очевидни

Ето как ще изглежда китайската суперкола, която ще се бори с Bugatti - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Вчера ви разказахме за плановете на китайската компания Dreame да произвежда автомобили в Германия, а днес вече имаме първите рендъри на първия им автомобил. Компанията, известна с високотехнологичните си прахосмукачки, публикува тийзър изображения на своя дебютен електромобил, който е чисто електрически, проектиран да бъде високопроизводителен хиперкар. Дизайнът обаче вече привлича вниманието поради своята поразителна и несъмнена прилика с четиривратата версия на Bugatti Chiron.

Ето как ще изглежда китайската суперкола, която ще се бори с Bugatti

Рендерите бяха споделени от основателя на Dreame Technology Ю Хао и, въпреки че е различна марка, автомобилът безсрамно включва ключови елементи от дизайна на Chiron. Това включва емблематичната решетка във формата на подкова, централната линия, която минава по дължината на каросерията, и отличителния мотив във формата на буквата C на задната част. Докато екстериорът изглежда като клонинг, интериорът е по-оригинален, с голям широкоформатен таблет над конзолата – в ярък контраст с дизайна на Chiron без сензорен екран.

Ето как ще изглежда китайската суперкола, която ще се бори с Bugatti

Dreame, която е наречена „отговорът на Китай на Apple“, вече е заявила амбицията си да навлезе в автомобилния сектор с кола, която може да надмине автомобилите на утвърдени марки. Според информациите компанията търси място за фабрика в Берлин, Германия, и се очаква да покаже физически прототип на колата на изложението Consumer Electronics Show (CES) в Лас Вегас през януари. Официалното производство на автомобила е планирано за 2027 година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 1 Отговор
    Комби ще има ли?

    Коментиран от #3

    10:15 11.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    БАТМАН! ПИШЕТЕ С БЪЛГАРСКИ ДУМИ! СТАТИЯТА ПЪЛНА С ,, РЕНДЕРИ,,!

    Коментиран от #8

    10:18 11.09.2025

  • 3 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    само баничарка

    10:19 11.09.2025

  • 4 Мдам

    3 2 Отговор
    Това на снимката Е Бугати. Или поне някакъв клон. Въпроса е, ако имаш толкова пари за хипер-кола, защо не си купиш истинската

    Коментиран от #10

    10:20 11.09.2025

  • 5 Русенски ПСЛИЦАИ

    3 1 Отговор
    ДА МИНАВАВА ПУКРАЙ НАС СЪС ДВАЙСЕ ИНАЧЕЕЕЕЕ... ША НИ СА СПУКАТ И РЕБРА И БЪБРЕЦИ

    Коментиран от #9

    10:21 11.09.2025

  • 6 Aлфа Bълкът

    2 1 Отговор
    Ясно, китайско Бугати за милионери бедняци.

    10:23 11.09.2025

  • 7 Пилот на Ферари

    3 2 Отговор
    Това е само една закачка от страна на Китайците . Реалния автомобил няма да има нищо общо с Бугати .

    10:25 11.09.2025

  • 8 Българист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Моля те кажи каква е българската дума за Рендер?

    10:44 11.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мадам

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мдам":

    Причината да си купиш ментето винаги е една и съща - струва в пъти по-малко от оригинала.

    Но за разлика от друг път, този път получаваш по-бърз автомобил от оригинала.

    10:56 11.09.2025

  • 11 мдаааа

    0 1 Отговор
    дори тоалетната чиния отпред са копирали. Освен да крадат друго не могат.

    11:20 11.09.2025