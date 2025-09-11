Ето как ще изглежда китайската суперкола, която ще се бори с Bugatti

Вчера ви разказахме за плановете на китайската компания Dreame да произвежда автомобили в Германия, а днес вече имаме първите рендъри на първия им автомобил. Компанията, известна с високотехнологичните си прахосмукачки, публикува тийзър изображения на своя дебютен електромобил, който е чисто електрически, проектиран да бъде високопроизводителен хиперкар. Дизайнът обаче вече привлича вниманието поради своята поразителна и несъмнена прилика с четиривратата версия на Bugatti Chiron.

Рендерите бяха споделени от основателя на Dreame Technology Ю Хао и, въпреки че е различна марка, автомобилът безсрамно включва ключови елементи от дизайна на Chiron. Това включва емблематичната решетка във формата на подкова, централната линия, която минава по дължината на каросерията, и отличителния мотив във формата на буквата C на задната част. Докато екстериорът изглежда като клонинг, интериорът е по-оригинален, с голям широкоформатен таблет над конзолата – в ярък контраст с дизайна на Chiron без сензорен екран.

Dreame, която е наречена „отговорът на Китай на Apple“, вече е заявила амбицията си да навлезе в автомобилния сектор с кола, която може да надмине автомобилите на утвърдени марки. Според информациите компанията търси място за фабрика в Берлин, Германия, и се очаква да покаже физически прототип на колата на изложението Consumer Electronics Show (CES) в Лас Вегас през януари. Официалното производство на автомобила е планирано за 2027 година.