Ето как ще изглежда китайската суперкола, която ще се бори с Bugatti

Вчера ви разказахме за плановете на китайската компания Dreame да произвежда автомобили в Германия, а днес вече имаме първите рендъри на първия им автомобил. Компанията, известна с високотехнологичните си прахосмукачки, публикува тийзър изображения на своя дебютен електромобил, който е чисто електрически, проектиран да бъде високопроизводителен хиперкар. Дизайнът обаче вече привлича вниманието поради своята поразителна и несъмнена прилика с четиривратата версия на Bugatti Chiron.
Рендерите бяха споделени от основателя на Dreame Technology Ю Хао и, въпреки че е различна марка, автомобилът безсрамно включва ключови елементи от дизайна на Chiron. Това включва емблематичната решетка във формата на подкова, централната линия, която минава по дължината на каросерията, и отличителния мотив във формата на буквата C на задната част. Докато екстериорът изглежда като клонинг, интериорът е по-оригинален, с голям широкоформатен таблет над конзолата – в ярък контраст с дизайна на Chiron без сензорен екран.
Dreame, която е наречена „отговорът на Китай на Apple“, вече е заявила амбицията си да навлезе в автомобилния сектор с кола, която може да надмине автомобилите на утвърдени марки. Според информациите компанията търси място за фабрика в Берлин, Германия, и се очаква да покаже физически прототип на колата на изложението Consumer Electronics Show (CES) в Лас Вегас през януари. Официалното производство на автомобила е планирано за 2027 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3
10:15 11.09.2025
2 Боруна Лом
Коментиран от #8
10:18 11.09.2025
3 Георги
До коментар #1 от "Гост":само баничарка
10:19 11.09.2025
4 Мдам
Коментиран от #10
10:20 11.09.2025
5 Русенски ПСЛИЦАИ
Коментиран от #9
10:21 11.09.2025
6 Aлфа Bълкът
10:23 11.09.2025
7 Пилот на Ферари
10:25 11.09.2025
8 Българист
До коментар #2 от "Боруна Лом":Моля те кажи каква е българската дума за Рендер?
10:44 11.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мадам
До коментар #4 от "Мдам":Причината да си купиш ментето винаги е една и съща - струва в пъти по-малко от оригинала.
Но за разлика от друг път, този път получаваш по-бърз автомобил от оригинала.
10:56 11.09.2025
11 мдаааа
11:20 11.09.2025