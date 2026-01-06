Китайски производител на прахосмукачки извади конкурент на Chiron

Китайският гигант в областта на електрониката Dreame най-накрая разкри дългоочакваното си дебютно автомобилно предложение на CES 2026 в Лас Вегас, а резултатът се различава значително от първоначалния ентусиазъм. В продължение на месеци индустрията наблюдаваше как компанията пускаше тийзъри, които приличаха на Bugatti с високи залози, което накара мнозина да повярват, че ще получим клонинг на Chiron на по-ниска цена. Въпреки това, производствената версия Kosmera Nebula 1 изглежда много по-различно. Тежкият хиперкар косплей е заменен от стройна, атлетична силует, който черпи повече вдъхновение от Маранело и Хетъл, отколкото от Молсхайм. Докато C-колоната запазва препратка към предишния тийзър в стила на Bugatti, предната част е чисто Ferrari F8 Tributo, което сигнализира за преход към по-съвременен дизайн.

Под драматичната зелена боя и обширната карбонова облицовка, Nebula 1 се разкрива като радикален четириврат суперкар. Той успява да съчетае семейна конфигурация с форма, която излъчва екзотика, готова за пистата, допълнена с масивно фиксирано задно крило и двуслоен дифузьор, проектиран да максимизира ефекта на земното притегляне. Като се отказва от традиционната подкова на радиатора в полза на ниско разположен нос, Kosmera е автомобил, който прилича по-малко на експеримент на технологичен стартъп и повече на легитимен претендент в сегмента на високите постижения. Липсата на видими дръжки на вратите и използването на структурни колони от карбонови влакна подсказват, че Dreame се опира силно на корените си в областта на съвременното производство.

Механичните спецификации са мястото, където производителят на прахосмукачки, превърнал се в автомобилен производител, наистина хвърля ръкавицата. Оборудван с четиримоторна електрическа трансмисия, Nebula 1 произвежда зашеметяващите 1876 конски сили. Това го поставя в пряка конкуренция с тежките играчи на китайската екзотична сцена, включително Xiaomi SU7 Ultra и Yangwang U9. Твърденията за производителността са също толкова впечатляващи, като ускорението от 0 до 100 км/ч отнема само 1,8 секунди. Това ниво на ускорение поставя Nebula 1 в горната част на глобалната йерархия на хиперколите, като предизвиква не само местните си конкуренти, но и утвърдените традиционни марки в Европа.

С вече стартирали планове за производствено съоръжение в Берлин, Dreame ясно позиционира марката Kosmera за глобална атака на пазара на луксозни автомобили. Докато Nebula 1 се подготвя за планираното си навлизане на пазара през 2027 година, традиционните автомобилни производители отново са принудени да се съобразяват с компания за потребителска електроника, която се движи с темпо, което малцина традиционни марки могат да достигнат.