Новини
Авто »
Завръщането на легендата: Новата Lancia Integrale е факт

Завръщането на легендата: Новата Lancia Integrale е факт

11 Септември, 2025 14:51 418 0

  • lancia-
  • integrale-
  • hf-
  • rally

За момента не се съобщава за пътна версия на най-наточения модел

Завръщането на легендата: Новата Lancia Integrale е факт - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lancia направи официално и силно символично завръщане в света на ралитата с представянето на новия Ypsilon Rally2 HF Integrale. Марката, която някога доминираше в Световния рали шампионат с рекордните 10 титли при производителите, сега се стреми да възвърне този „легендарен дух“, като се състезава в категорията WRC2. Изявлението на Lancia за новия автомобил беше кратко, като просто отбеляза, че дебютът му е „само началото“ на новия фокус върху моторспорта.

Завръщането на легендата: Новата Lancia Integrale е факт

Новият рали автомобил се отличава със значително по-агресивен дизайн от своите серийни събратя Ypsilon HF Racing и Ypsilon Rally 4 HF. Каросерията е напълно преработена, за да се оптимизира представянето, включително по-дълбоки брони, капак с вентилационни отвори и бързо освобождаващи се ключалки, широки разширения на калниците и много по-голямо задно крило. Той също така е оборудван със състезателни огледала, отвор за подобрен въздушен поток на покрива и класически бели алуминиеви джанти, оборудвани със сликове. Окраската на автомобила, в бяло, черно и червено, с емблематичния червен слон, е ясен знак за неговото богато състезателно наследство.

Завръщането на легендата: Новата Lancia Integrale е факт

Макар Lancia да не е разкрила пълните технически спецификации, Ypsilon Rally2 HF Integrale е конструиран в съответствие със строгите правила на Rally2. Това означава, че е оборудван с 1,6-литров четирицилиндров турбо двигател, съчетан с петстепенна секвенциална скоростна кутия. Автомобилът разполага със система за задвижване на четирите колела с механични диференциали и минимално тегло от 1230 кг. С очакваното новият автомобил да заимства някои технологии и компоненти от своя съотборник в Stellantis, Citroen C3 Rally2, който е известен с мощност от около 282 конски сили. Моделът трябва да започне да се състезава през следващата година във втората категория на WRC, като потенциалният му дебют е на ралито в Монте Карло през януари. Той ще се изправи срещу силна конкуренция от други автомобили с Rally2 спецификации от марки като Skoda, Hyundai, Toyota, Ford и Citroen.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ