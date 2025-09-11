Завръщането на легендата: Новата Lancia Integrale е факт

Lancia направи официално и силно символично завръщане в света на ралитата с представянето на новия Ypsilon Rally2 HF Integrale. Марката, която някога доминираше в Световния рали шампионат с рекордните 10 титли при производителите, сега се стреми да възвърне този „легендарен дух“, като се състезава в категорията WRC2. Изявлението на Lancia за новия автомобил беше кратко, като просто отбеляза, че дебютът му е „само началото“ на новия фокус върху моторспорта.

Новият рали автомобил се отличава със значително по-агресивен дизайн от своите серийни събратя Ypsilon HF Racing и Ypsilon Rally 4 HF. Каросерията е напълно преработена, за да се оптимизира представянето, включително по-дълбоки брони, капак с вентилационни отвори и бързо освобождаващи се ключалки, широки разширения на калниците и много по-голямо задно крило. Той също така е оборудван със състезателни огледала, отвор за подобрен въздушен поток на покрива и класически бели алуминиеви джанти, оборудвани със сликове. Окраската на автомобила, в бяло, черно и червено, с емблематичния червен слон, е ясен знак за неговото богато състезателно наследство.

Макар Lancia да не е разкрила пълните технически спецификации, Ypsilon Rally2 HF Integrale е конструиран в съответствие със строгите правила на Rally2. Това означава, че е оборудван с 1,6-литров четирицилиндров турбо двигател, съчетан с петстепенна секвенциална скоростна кутия. Автомобилът разполага със система за задвижване на четирите колела с механични диференциали и минимално тегло от 1230 кг. С очакваното новият автомобил да заимства някои технологии и компоненти от своя съотборник в Stellantis, Citroen C3 Rally2, който е известен с мощност от около 282 конски сили. Моделът трябва да започне да се състезава през следващата година във втората категория на WRC, като потенциалният му дебют е на ралито в Монте Карло през януари. Той ще се изправи срещу силна конкуренция от други автомобили с Rally2 спецификации от марки като Skoda, Hyundai, Toyota, Ford и Citroen.