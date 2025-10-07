Новини
Запознайте се с най-бързата серийна Skoda Fabia

7 Октомври, 2025

Модификацията 130 разполага със 177 конски сили

Галин Ганев

Skoda официално представи Fabia 130. Този модел с ограничен тираж влива така необходимата доза адреналин в гамата Fabia, като по същество реализира духа на модерната Fabia RS. Под капака на тази юбилейна машина, която отбелязва и 130-годишнината на Skoda, се намира силно модифициран 1.5 TSI турбо бензинов двигател. Този двигател вече развива забележителните 130 kW или 177 конски сили, което е с 20 kW повече от предишния модел с най-високи спецификации. Максималният въртящ момент остава 250 Nm, но е пренастроен за по-широка достъпност, обещавайки по-бърза реакция и превъзходно ускорение в предавка за безспорно по-живо шофиране.

Запознайте се с най-бързата серийна Skoda Fabia

Предаването на тази подобрена мощност към предните колела се осъществява чрез пренастроена 7-степенна DSG трансмисия, която се отличава с по-бързи превключвания. Тази конфигурация ускорява специалното издание от 0 до 100 км/ч за 7.4 секунди и му позволява да достигне максимална скорост от 228 км/ч. За да се поддържа тази нова производителност, шасито запазва спортната настройка на окачването на Monte Carlo, понижена с 15 мм за по-добра стабилност и прецизност на кормилното управление. Шофьорите ще оценят и подобреното управление, предлагано от системата ASR, която включва спортен режим, позволяващ по-динамично управление, преди да се задействат системите за стабилност, което я прави подходяща за динамично шофиране на затворени участъци.

Запознайте се с най-бързата серийна Skoda Fabia

Естетически Fabia 130 се отличава ясно от своя събрат Monte Carlo с агресивни стилови елементи. Акцентите в екстериора включват нов преден спойлер, заден спойлер, нови 18-цолови алуминиеви джанти LIBRA с тъмно покритие, тъмни Bi-LED фарове, червени спирачни апарати, задна черна декоративна лента, напомняща Fabia Rally2, и двойни изпускателни тръби. Автомобилът се предлага в четири цвята: бяло, синьо, червено и черно, а специално изработена емблема „130“ украсява предните калници. Интериорът е също толкова функционален, с поддържащи спортни седалки с интегрирани облегалки за глава и сребърни акценти по таблото и вратите.


