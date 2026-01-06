Продава се Hummer-ът на Тупак Шакур

Три десетилетия след като светът изгуби една от най-ярките фигури в хип-хоп културата, духът на Тупак Шакур продължава да вълнува не само меломаните, но и сериозните колекционери на автомобилни реликви. Годината е 2026-а и докато почитателите отбелязват 30-годишнината от трагичната кончина на рапъра, аукционната къща Bonhams се готви да взриви пазара в Скотсдейл, Аризона. В края на януари под чукчето ще попадне един истински брутален символ на 90-те – персоналният Hummer H1 на Тупак, който изглежда точно толкова заплашително, колкото и в деня, в който артистът го е поръчал.

Този „черен рицар“ на пътя не е просто поредното возило на знаменитост, а движещ се паметник на една ера. Тупак, известен със своята страст към мощните машини, купува този Hummer H1 през 1996 година, само месеци преди фаталната стрелба в Лас Вегас. Интересното е, че през последните години всъдеходът се появи на пазара няколко пъти, като през 2022-а наддаванията не успяха да покрият минималната цена. За сравнение, по време на 20-годишнината от смъртта на певеца, машината смени собственика си срещу впечатляващите 337 000 долара – сума, която днес, коригирана спрямо инфлацията, надхвърля половин милион.

Екстериорът на машината е запазен в почти девствено състояние, като на километража са отбелязани скромните 16 000 км. Изцяло черното лаково покритие е гарнирано с логата на Eliminator, а офроуд арсеналът е повече от сериозен. Конфигурацията включва фарове Dick Cepek, масивна светлинна лента на покрива и две лебедки, готови за всякакви предизвикателства. Визията се допълва от подсилени брони с диамантен мотив и специфичния GC пакет, който дава на автомобила онези огромни колела, превърнали го в икона на хип-хоп видеоклиповете.

Влизайки в купето, човек попада в свят на неочакван за онова време лукс, съчетан с параноична сигурност. Интериорът е решен в комбинация от кремава кожа и дървени апликации, но истинският акцент са бронираните стъкла – детайл, който напомня за опасния живот, който Tupac водеше. Технологично машината е капсула на времето: мултимедия Clarion с чейнджър за 12 диска (задължителен за средата на 90-те) и ранна GPS навигация от Sony. Под предния капак пък боботи класическият 6,5-литров турбодизелов V8 двигател, осигуряващ необходимата тяга за това тежкотоварен чудовище.

Един от най-любопитните детайли при предишни продажби беше наличието на лични вещи в жабката, включително копия от легендарния албум "All Eyez on Me". Макар все още да не е потвърдено дали тези музикални артефакти ще придружат колата и този път, интересът към лота е огромен. Предстои да видим дали магията на Тупак Шакур ще успее да постави нов ценови рекорд, доказвайки, че легендите не остаряват.