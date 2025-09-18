Новини
Топи се вносът на руски стоки в ЕС

Топи се вносът на руски стоки в ЕС

18 Септември, 2025 17:11

През първото тримесечие на 2021 г. тази цифра е била 30,6 млрд. EUR, според изданието, и 63 млрд. EUR за същия период на 2022 г.

Топи се вносът на руски стоки в ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въпреки многобройните пакети от санкции, Европейският съюз (ЕС) е внесъл стоки от Русия на стойност 8,7 млрд. EUR през първото тримесечие на тази година, съобщава вестник Bild, позовавайки се на данни от Института за германска икономика в Кьолн (IW).

През първото тримесечие на 2021 г. тази цифра е била 30,6 млрд. EUR, според изданието, и 63 млрд. EUR за същия период на 2022 г. „Това се дължи на рязкото покачване на цените на петрола и газа“, подчерта експертът по външна търговия на IW Самина Султан. Според Bild, повечето страни от ЕС вече не внасят изкопаеми горива от Русия, с изключение на Унгария, Словакия и до известна степен Франция и Испания.

Според Института за германска икономика, вносът на природен газ в Европейския съюз през първото тримесечие на 2025 г. е възлизал на 4,4 млрд. EUR. Стойността на покупките на петрол е достигнала 1,4 млрд. EUR, което е с почти 93% по-ниско, отколкото преди началото на специалната военна операция в Украйна. Въпреки това, газът и петролът остават сред петте най-внасяни стоки от Русия, отбелязва вестникът. Торовете (549,95 млн. EUR), стоманата и желязото (725,84 млн. EUR) и никелът (261,09 млн. EUR) остават сред най-популярните артикули.

Търговията продължава да функционира в обратна посока. „ЕС обаче внася малко повече, отколкото изнася“, каза Султан. През първото тримесечие на 2025 г. в Русия са изнесени стоки на стойност 7,9 млрд. EUR, главно машини и фармацевтични продукти. За същия период на 2021 г. тази цифра е била 21,3 млрд. EUR.

През 2024 г. Германия е внесла стоки на стойност 1,8 млрд. EUR от Русия. Приходите от износ възлизат на 7,6 млрд. EUR.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Не се топи вносът на стоки от Русия ,а се топят спестяванията на западноевропейците ,които са отъняли като африканци

    Коментиран от #15

    17:13 18.09.2025

  • 2 Пич

    7 2 Отговор
    Най важната стока която се точи е газта ! А това ще стопи Европа !!!

    17:13 18.09.2025

  • 3 Стенли

    6 3 Отговор
    Русия е едно но Руската федерация е съвсем друго все едно да Англия и Великобритания така че Руската федерация е достатъчно голяма за да си търгува вътре в себе си и да не забравяме и Китай

    Коментиран от #14

    17:15 18.09.2025

  • 4 604

    1 2 Отговор
    Аз руски стоки ..без газ и горива не съм виждал в бг...от 90 те насам...къв внос въ...риптили...е ок имаше авточасти....

    Коментиран от #9

    17:16 18.09.2025

  • 5 Герги

    3 2 Отговор
    Друго спирайте,само да не спрете Берьозката....ще се изнервим.

    17:17 18.09.2025

  • 6 Топи се вносът на руски и беларуски

    3 3 Отговор
    боклуци в ЕС, но не и в България, тук продажници като Борисов, Пеевски, Радев, Костадинов убиват българския производител за сметка на руските и беларуските

    17:20 18.09.2025

  • 7 пиер вуудман

    0 3 Отговор
    пуснете наташетата !

    17:20 18.09.2025

  • 8 Тц,тц

    2 2 Отговор
    Ама какви руски стоки? От години не съм виждал нещо "произведено в Русия"! Сигурен съм,че даже в имотите на Копейкин,единственото руско е матрьошката на Путин,подарена от последното му гостуване в Москва!

    17:20 18.09.2025

  • 9 Отбий се в Практикер, например

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "604":

    Контакти, ключове, всичко каквото се сетиш от русия, турция, китай, ама не и България, сринаха българския производител

    17:21 18.09.2025

  • 10 Опорка

    3 1 Отговор
    "Това се дължи на рязкото покачване на цените на петрола и газа". Ключовото изречение. Руски нефт през Азербайджан и Турция (брандиран като Катарски), нефт през Индия на 30% по-високи цени.

    17:22 18.09.2025

  • 11 Трябва управляващите от

    2 1 Отговор
    Брюксел да се притеснявате повече за износа на Европейския съюз извън неговите граници защото той е в проценти спаднал спрямо това което те внасят от Русия. Ако някой ме разбира..... разбира.

    17:22 18.09.2025

  • 12 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    ,Затова пък се вдигат цените и инфлацията и Ротшилд печата ли печата,и да не се чудим защо подлогите му управляващи ЕС подкрепят евреин в укрия и геноцида в Палестина ,ама затова не е политически коректно да се говори ще му мислим (ако сме живи) когато се разиграе атома ,всеки народ си заслужава политиците

    17:24 18.09.2025

  • 13 Истината

    3 1 Отговор
    Една от стоките, които русия не може да изнася са велосипеди. Това е така, защото все още не са намерени подземни залежи на велосипеди в необятната руска земя.

    17:24 18.09.2025

  • 14 И не само

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Китай. А Индия и другите......
    Ние сме умни и внасяме от Индия петрол на малко по-високи цени разбира се но той е руски.

    17:26 18.09.2025

  • 15 Внимавай защото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Fonberline предупреди че ще прави специална комисия за ,,дезинформацията,, истината която умните хора споделят помежду си. Нещо като бившите такива на фашистка Германия и СССР от времето на Сталин.

    17:29 18.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Важното е да не спира вносът

    0 0 Отговор
    На руски шлюхххи за да може европеецът да олааабва евтинко.

    17:35 18.09.2025