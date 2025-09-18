Топи се вносът на руски стоки в ЕС

Въпреки многобройните пакети от санкции, Европейският съюз (ЕС) е внесъл стоки от Русия на стойност 8,7 млрд. EUR през първото тримесечие на тази година, съобщава вестник Bild, позовавайки се на данни от Института за германска икономика в Кьолн (IW).

През първото тримесечие на 2021 г. тази цифра е била 30,6 млрд. EUR, според изданието, и 63 млрд. EUR за същия период на 2022 г. „Това се дължи на рязкото покачване на цените на петрола и газа“, подчерта експертът по външна търговия на IW Самина Султан. Според Bild, повечето страни от ЕС вече не внасят изкопаеми горива от Русия, с изключение на Унгария, Словакия и до известна степен Франция и Испания.

Според Института за германска икономика, вносът на природен газ в Европейския съюз през първото тримесечие на 2025 г. е възлизал на 4,4 млрд. EUR. Стойността на покупките на петрол е достигнала 1,4 млрд. EUR, което е с почти 93% по-ниско, отколкото преди началото на специалната военна операция в Украйна. Въпреки това, газът и петролът остават сред петте най-внасяни стоки от Русия, отбелязва вестникът. Торовете (549,95 млн. EUR), стоманата и желязото (725,84 млн. EUR) и никелът (261,09 млн. EUR) остават сред най-популярните артикули.

Търговията продължава да функционира в обратна посока. „ЕС обаче внася малко повече, отколкото изнася“, каза Султан. През първото тримесечие на 2025 г. в Русия са изнесени стоки на стойност 7,9 млрд. EUR, главно машини и фармацевтични продукти. За същия период на 2021 г. тази цифра е била 21,3 млрд. EUR.

През 2024 г. Германия е внесла стоки на стойност 1,8 млрд. EUR от Русия. Приходите от износ възлизат на 7,6 млрд. EUR.