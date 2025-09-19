AIBEST поема председателството на БРАИТ

С решение на Общото събрание Българската работодателска асоциация по иновации и технологии (БРАИТ) избра нов ръководен орган. Начело на организацията застава Илия Кръстев – предприемач с над 25-годишен опит в сферата на бизнес услугите, технологиите и иновациите. Той поема ръководството от името на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), която встъпва в ротационния мандат начело на БРАИТ. Така се продължава утвърдената практика за споделено лидерство между ключовите клъстери и сдружения, които обединява организацията.

Илия Кръстев наследява позицията от Доброслав Димитров, председател на БАСКОМ. През изминалите две години под негово ръководство БРАИТ утвърди нов модел на сдружаване, основан на общи цели – развитие на иновативна икономика, технологична трансформация и диалог с институциите. Кръстев е член на УС на AIBEST и на БРАИТ, дългогодишен изпълнителен директор на A Data Pro, с международен опит в развитието на компании, човешки капитал и дигитална трансформация. Под негово ръководство A Data Pro разширява глобалното си присъствие в над 80 държави. Активно участва в проекти, свързани с изкуствен интелект, иновации и образование, и е застъпник за силни връзки между бизнеса, институциите и академичната среда.

В новия управителен съвет на БРАИТ отново влизат представители на водещи браншови организации в областта на ИКТ, биотехнологиите, мехатрониката, енергетиката и други стратегически сектори. Сред тях са: Крум Хаджигеоргиев и Георги Брашнаров от БАСКОМ, Йордан Гинев от AIBEST, Светозар Георгиев и Росен Иванов от БЕСКО, Ирина Радоева от БАИТ; Мина Денкова от Клъстер “Възобновяеми енергийни източници“, Петър Статев от ИКТ Клъстер; Филип Мутафис от Българска Финтех Асоциация, Светлана Боянова от Институт за агростратегии и иновации и Александра Кишишева от “Джуниър Ачийвмънт” България. Изпълнителен директор на БРАИТ остава Тихомир Томов.

С цел реализиране на приемственост в приоритетите на работодателската организация Общото събрание учреди и Консултативен съвет, в който на доброволен принцип влизат бившите председатели на УС – Доброслав Димитров от БАСКОМ и Иван Михайлов от Американската търговска камара в България (AmCham).

„БРАИТ има ключова роля в изграждането на конкурентна и устойчива икономика, базирана на знанието, технологиите и таланта. Ще работим за по-ясно представителство на сектора в стратегическите разговори на национално ниво, за подобряване на бизнес средата и за реално свързване на образованието с нуждите на иновационната икономика. Имаме потенциал, но е време да го превърнем в дългосрочни решения“, заяви Илия Кръстев.

Доброслав Димитров допълни: „През изминалия мандат изградихме работеща платформа за координация между водещите иновативни сектори на икономиката. Вярвам, че с опита и визията на новото ръководство БРАИТ ще утвърди още по-силно гласа си в диалога с институциите и ще продължи да бъде двигател на промяната.“

Стратегически приоритети на БРАИТ

С встъпването си в новия мандат БРАИТ затвърждава ангажимента си към следните цели, които ще продължи да следва с последователност:

● Активно участие в стратегическия диалог на национално ниво, включително чрез настоятелна позиция за включване в Националния съвет за тристранно сътрудничество – въпреки досегашния отказ;

● Ускоряване на дигиталната и технологичната трансформация, чрез насърчаване на научно-развойна дейност, внедряване на ключови технологии и привличане на инвестиции;

● Свързване на образованието с бизнеса, чрез по-тясно сътрудничество между академични институции и индустрии с висок потенциал;

● Развитие на публично-частни партньорства, включително в сферата на изкуствения интелект и критичната инфраструктура;

● Подкрепа за международната конкурентоспособност на българските иновативни компании, чрез предвидима регулаторна рамка и координирани политики.

БРАИТ ще продължи да работи за утвърждаването на България като водеща технологична локация в региона – с принос към иновациите и индустриалната трансформация на Европа.