Скок на цената на акциите на компании от отбранителния сектор след обръщението на Тръмп

24 Септември, 2025 13:11 523 5

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • изказване-
  • оон-
  • акции-
  • отбранителна промишленост-
  • цена

В Европа акциите на шведския отбранителен концерн SAAB също поставиха нов рекорд, скачайки с 5,8%

Скок на цената на акциите на компании от отбранителния сектор след обръщението на Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Акциите на отбранителния сектор в Европа и Азия скочиха на фона на обръщението на Тръмп към 80-ата сесия на Общото събрание на ООН относно глобалната ситуация, съобщи аг. Bloomberg.

Южнокорейската Hanwha Aerospace е водещият печеливш в Азия. Акциите на най-голямата отбранителна компания в страната скочиха с 5,9%, достигайки исторически връх. Акциите на две други компании - Korea Aerospace Industries и Hyundai Rotem, също се повишиха с по 4%. Акциите на японските IHI и Mitsubishi Heavy Industries се повишиха съответно с 10% и 5%.

В Европа акциите на шведския отбранителен концерн SAAB също поставиха нов рекорд, скачайки с 5,8%. Акциите на британската компания BAE Systems поскъпнаха с 1,6%, докато на германския концерн Rheinmetall - с 1,4%.

Глобалното геополитическо напрежение и очакванията за увеличени военни бюджети също са предизвикали интерес към отбранителния сектор на световните фондови пазари.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    На тия им излиза сметката , защото ние ще я плащаме ! Роско, Боже и Шиши излязоха по тъпи и от Урсулианците !!! И също толкова алчни и безхаберни !!!

    13:14 24.09.2025

  • 2 поКУРко

    3 0 Отговор
    Яжте и пийте на воля и не купувайте кутийки от гипсокартон въздух, че ракетите идват и войната е на прага ни! Теглете кредити за купон и си живейте живота, тъй като после нищо няма да връщате като започнат военните действия!

    13:21 24.09.2025

  • 3 Счетоводителя

    3 0 Отговор
    ...някак си случайно,а?

    13:35 24.09.2025

  • 4 За това де!

    1 0 Отговор
    Защо двете СВ се водеха в Европа? Пак им се иска на крадците европейски, от тези пари за оръжия 50% се крадат от тях, вземащите решенията!

    13:42 24.09.2025

  • 5 Това е!

    1 1 Отговор
    Капиталзма не може да съществува без войни и грабежи!

    13:44 24.09.2025