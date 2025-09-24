Скок на цената на акциите на компании от отбранителния сектор след обръщението на Тръмп

Акциите на отбранителния сектор в Европа и Азия скочиха на фона на обръщението на Тръмп към 80-ата сесия на Общото събрание на ООН относно глобалната ситуация, съобщи аг. Bloomberg.

Южнокорейската Hanwha Aerospace е водещият печеливш в Азия. Акциите на най-голямата отбранителна компания в страната скочиха с 5,9%, достигайки исторически връх. Акциите на две други компании - Korea Aerospace Industries и Hyundai Rotem, също се повишиха с по 4%. Акциите на японските IHI и Mitsubishi Heavy Industries се повишиха съответно с 10% и 5%.

В Европа акциите на шведския отбранителен концерн SAAB също поставиха нов рекорд, скачайки с 5,8%. Акциите на британската компания BAE Systems поскъпнаха с 1,6%, докато на германския концерн Rheinmetall - с 1,4%.

Глобалното геополитическо напрежение и очакванията за увеличени военни бюджети също са предизвикали интерес към отбранителния сектор на световните фондови пазари.