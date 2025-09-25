Среброто достигна рекордни нива за последните 15 години

Цената на фючърсите върху сребро с доставка през декември 2025 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) се повиши над 45 USD за тройунция за първи път от 3 май 2011 г., според данни от търговската платформа.

На обяд българско време ената на благородния метал се повиши с 1,68% до 45,01 USD за тройунция, след което се ускори до 45,13 USD за унция (ръст от 1,95%).

Междувременно фючърсите върху златото с доставка през декември 2025 г. на борсата Comex бяха на цена от 3 790,8 USD (ръст от 0,63%).