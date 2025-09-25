Новини
Бизнес »
Среброто достигна рекордни нива за последните 15 години

Среброто достигна рекордни нива за последните 15 години

25 Септември, 2025 16:30 783 1

  • сребро-
  • цена-
  • поскъпване

Цената му надхвърли 45 долара за първи път от 3 май 2011 година

Среброто достигна рекордни нива за последните 15 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на фючърсите върху сребро с доставка през декември 2025 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) се повиши над 45 USD за тройунция за първи път от 3 май 2011 г., според данни от търговската платформа.

На обяд българско време ената на благородния метал се повиши с 1,68% до 45,01 USD за тройунция, след което се ускори до 45,13 USD за унция (ръст от 1,95%).

Междувременно фючърсите върху златото с доставка през декември 2025 г. на борсата Comex бяха на цена от 3 790,8 USD (ръст от 0,63%).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Ама,Милено,кажи нещо за спот цената н азлатото а не за фючърсите?

    16:32 25.09.2025