Тръмп: САЩ и Бразилия ще работят много добре заедно
  Тема: Войната на митата

Тръмп: САЩ и Бразилия ще работят много добре заедно

6 Октомври, 2025 22:47 441 2

Американският президент обсъди търговията с Лула да Силва и възнамерява да се срещне с него

Тръмп: САЩ и Бразилия ще работят много добре заедно - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил двустранни търговски въпроси по телефона с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва и възнамерява да се срещне с него скоро.

„Тази сутрин проведох много добър телефонен разговор с бразилския президент Лула да Силва“, написа американският лидер в Truth Social. „Обсъдихме много въпроси, но разговорът се фокусира предимно върху икономиката и търговията между нашите страни. Ще продължим дискусиите си и ще се срещнем в не толкова далечно бъдеще, както в Бразилия, така и в САЩ. Насладих се на този разговор; нашите страни ще работят много добре заедно.“

Както съобщи по-рано пресслужбата на бразилското правителство, Лула да Силва, в 30-минутен разговор с Тръмп, „призова за премахване на 40%-ната такса за бразилски стоки и ограничителните мерки, прилагани към бразилските служители“. В изявлението се уточнява, че „президентите са се споразумели за лична среща в близко бъдеще“.

САЩ наложиха тарифи върху бразилски стоки в началото на август. Върху редица бразилски вносни стоки САЩ налагат мита до 50%, предимно върху кафе и месни продукти.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 си дзън

    1 0 Отговор
    Тръмп: САЩ и Бразилия ще работят много добре заедно, когато САЩ почиват.

    22:50 06.10.2025

  • 2 Спецназ

    3 0 Отговор
    Явно на Тръмпи и на янките не им се пие 50% по-скъпо кафе!

    Ма и нема нужда ТрАмпи може реши ВСИЧКО- само с един телефон и ГОТОВО!

    ТОО НЕКЪФ ФЕНОМЕН, Баце, заклевам се!

    22:54 06.10.2025