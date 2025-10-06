Тръмп: САЩ и Бразилия ще работят много добре заедно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил двустранни търговски въпроси по телефона с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва и възнамерява да се срещне с него скоро.

„Тази сутрин проведох много добър телефонен разговор с бразилския президент Лула да Силва“, написа американският лидер в Truth Social. „Обсъдихме много въпроси, но разговорът се фокусира предимно върху икономиката и търговията между нашите страни. Ще продължим дискусиите си и ще се срещнем в не толкова далечно бъдеще, както в Бразилия, така и в САЩ. Насладих се на този разговор; нашите страни ще работят много добре заедно.“

Както съобщи по-рано пресслужбата на бразилското правителство, Лула да Силва, в 30-минутен разговор с Тръмп, „призова за премахване на 40%-ната такса за бразилски стоки и ограничителните мерки, прилагани към бразилските служители“. В изявлението се уточнява, че „президентите са се споразумели за лична среща в близко бъдеще“.

САЩ наложиха тарифи върху бразилски стоки в началото на август. Върху редица бразилски вносни стоки САЩ налагат мита до 50%, предимно върху кафе и месни продукти.