Рекорден брой фалити в Япония

Рекорден брой фалити е регистриран в Япония през първата половина на фискалната 2025 година, която започна на 1 април, съобщи информационната агенция Киодо.

Отбелязва се, че 5172 компании са подали молба за фалит в Япония през първите шест месеца на фискалната година – най-високият показател от 2013 г., когато започна да се води такава статистика. Освен това броят на фалитите в страната се увеличава за четвърта поредна година през този период. Малките предприятия понесоха най-голям удар – компаниите с пазарна капитализация под 10 милиона йени (около 65 000 USD) и нива на задлъжнялост под 100 милиона йени (650 000 USD) представляват над 70%.

Основните причини за фалитите включват недостиг на работна ръка и нарастващите разходи за служители. Най-голям брой фалити са регистрирани в компании в сектора на услугите, както и в строителния сектор, който се сблъска с покачващи се цени на строителните материали.