Новини
Бизнес »
Рекорден брой фалити в Япония

Рекорден брой фалити в Япония

8 Октомври, 2025 13:23 528 4

  • япония-
  • компании-
  • фалит-
  • служители-
  • поскъпване-
  • разходи

Близо 5200 компании са подали молба за фалит

Рекорден брой фалити в Япония - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Рекорден брой фалити е регистриран в Япония през първата половина на фискалната 2025 година, която започна на 1 април, съобщи информационната агенция Киодо.

Отбелязва се, че 5172 компании са подали молба за фалит в Япония през първите шест месеца на фискалната година – най-високият показател от 2013 г., когато започна да се води такава статистика. Освен това броят на фалитите в страната се увеличава за четвърта поредна година през този период. Малките предприятия понесоха най-голям удар – компаниите с пазарна капитализация под 10 милиона йени (около 65 000 USD) и нива на задлъжнялост под 100 милиона йени (650 000 USD) представляват над 70%.

Основните причини за фалитите включват недостиг на работна ръка и нарастващите разходи за служители. Най-голям брой фалити са регистрирани в компании в сектора на услугите, както и в строителния сектор, който се сблъска с покачващи се цени на строителните материали.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 456

    8 2 Отговор
    Аха ,и там санкциите работят .

    13:24 08.10.2025

  • 2 Коиловци брадърс

    4 0 Отговор
    Не може да бъде... Да викат Урсула за консултация.

    13:38 08.10.2025

  • 3 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ДА ЖИВЕЯТ САНКЦИИТЕ

    13:47 08.10.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Сащ изсмуква васалите си за да не потъне!

    13:50 08.10.2025