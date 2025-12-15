Интерес на САЩ към активите на Лукойл в Казахстан

Американски компании и инвеститори от съседните на Казахстан страни проявяват интерес към придобиването на активи на Лукойл в Казахстан поради санкциите. Астана има превантивно право за закупуването им и ще реши дали да го упражни. Това заяви ръководителят на Министерството на енергетиката на републиката, Ерлан Аккенженов.

„Казахстанското правителство в момента не води никакви преговори за закупуване на тези активи. Но знам, че много компании са заинтересовани. Те включват американски компании и компании от съседни страни в нашия регион. „Така че нека изчакаме, но искам да ви напомня, че Република Казахстан има приоритетно право съгласно Кодекса за ползване на недропола и ние ще решим в бъдеще дали да го упражним“, каза той.

Аккенженов отбеляза, че САЩ вече са удължили санкциите до средата на януари. „Следователно всички ние с нетърпение очакваме изтичането на тези срокове и по-нататъшни действия“, каза той. През октомври Министерството на финансите на САЩ включи Лукойл в нов пакет от американски санкции. На 10 декември САЩ обявиха, че лицензът за продажба на чуждестранни активи е удължен до 17 януари.