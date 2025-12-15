Новини
Бизнес »
Интерес на САЩ към активите на Лукойл в Казахстан
  Тема: Казахстан

Интерес на САЩ към активите на Лукойл в Казахстан

15 Декември, 2025 11:19 533 5

  • казахстан-
  • лукойл-
  • сащ-
  • компании-
  • активи-
  • интерес

Астана има превантивно право за закупуването им и ще реши дали да го упражни

Интерес на САЩ към активите на Лукойл в Казахстан - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американски компании и инвеститори от съседните на Казахстан страни проявяват интерес към придобиването на активи на Лукойл в Казахстан поради санкциите. Астана има превантивно право за закупуването им и ще реши дали да го упражни. Това заяви ръководителят на Министерството на енергетиката на републиката, Ерлан Аккенженов.

Казахстанското правителство в момента не води никакви преговори за закупуване на тези активи. Но знам, че много компании са заинтересовани. Те включват американски компании и компании от съседни страни в нашия регион. „Така че нека изчакаме, но искам да ви напомня, че Република Казахстан има приоритетно право съгласно Кодекса за ползване на недропола и ние ще решим в бъдеще дали да го упражним“, каза той.

Аккенженов отбеляза, че САЩ вече са удължили санкциите до средата на януари. „Следователно всички ние с нетърпение очакваме изтичането на тези срокове и по-нататъшни действия“, каза той. През октомври Министерството на финансите на САЩ включи Лукойл в нов пакет от американски санкции. На 10 декември САЩ обявиха, че лицензът за продажба на чуждестранни активи е удължен до 17 януари.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опипват

    0 0 Отговор
    почвата .

    11:20 15.12.2025

  • 2 селяк

    0 0 Отговор
    И малко по малко плана се разкрива

    11:34 15.12.2025

  • 3 мхм

    1 0 Отговор
    ясно е кой трупа пари от санкциите, върпосът е ЕС къде гледа и защо изпълнява като слуга всичко спуснато от САЩ. Кая и Урсула да помислят и те малко за европейците и бизнеса, да си извадят главите от едното място и да почнат да гледат колко губи ЕС и колко печели САЩ от всяко едно действие или бездействие.

    Коментиран от #4

    11:36 15.12.2025

  • 4 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "мхм":

    Tиа мислат само за джобовете си не за народите на ЕС

    11:40 15.12.2025

  • 5 Далавера "Импекс"

    1 0 Отговор
    Ма може ли хамериканците да не проявяват интерес🤣🤣🤣

    12:26 15.12.2025