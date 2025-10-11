Новини
Американска компания унищожава хиляди пратки поради митнически затруднения

11 Октомври, 2025 10:21

Пакетите се трупат в складовете на компанията, което я принуждава да се освободи от много от тях

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания UPS, специализирана в експресни доставки и логистика, унищожава хиляди пакети поради трудности, причинени от митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи NBC, позовавайки се на свои източници.

„Хиляди пакети, изпратени от UPS до САЩ, са блокирани в транспортни центрове в цялата страна, неспособни да преодолеят новите митнически изисквания, наложени от администрацията на Тръмп“, се посочва в изданието.

UPS съобщи, че пакетите се трупат в складовете на компанията, което я принуждава да се освободи от много от тях. Неизвестното местоположение на пратките предизвика вълна от недоволство сред клиентите на компанията.

NBC отбелязва, че забавянията се дължат на нестабилността на тарифната политика на САЩ спрямо конкретни държави и определени продуктови групи.

На 2 април Тръмп обяви въвеждането на тарифи за продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер промени тарифната ставка за редица държави.


САЩ
