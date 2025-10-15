Руските активи са последното средство на ЕС да помогне на Киев

Европейският съюз е все по-убеден, че единственият начин за финансиране на Украйна е да използва замразени руски активи, тъй като другите източници "пресъхват", съобщи аг. Bloomberg.

Руските активи са „ключовият“ източник на финансиране, тъй като Киев ще се нуждае от приблизително 200 млрд. USD, ако боевете продължат.

На 14 октомври руският посланик в Белгия Денис Гончар заяви, че всеки опит за изземване на суверенни активи на Русия ще бъде възприет като „кражба, незаконно действие, което противоречи на съществуващите норми на международното право".