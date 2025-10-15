Новини
Бизнес »
Руските активи са последното средство на ЕС да помогне на Киев
  Тема: Украйна

Руските активи са последното средство на ЕС да помогне на Киев

15 Октомври, 2025 11:37 536 12

  • русия-
  • украйна-
  • замразени активи-
  • ес-
  • помощ

Другите източници на пари "пресъхнаха"

Руските активи са последното средство на ЕС да помогне на Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е все по-убеден, че единственият начин за финансиране на Украйна е да използва замразени руски активи, тъй като другите източници "пресъхват", съобщи аг. Bloomberg.

Руските активи са „ключовият“ източник на финансиране, тъй като Киев ще се нуждае от приблизително 200 млрд. USD, ако боевете продължат.

Още новини от Украйна

На 14 октомври руският посланик в Белгия Денис Гончар заяви, че всеки опит за изземване на суверенни активи на Русия ще бъде възприет като „кражба, незаконно действие, което противоречи на съществуващите норми на международното право".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 1 Отговор
    И после ?

    Коментиран от #7, #9

    11:38 15.10.2025

  • 2 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Другите източници са спестяванията на хората в банките и купонна система .

    11:42 15.10.2025

  • 3 жоро

    11 1 Отговор
    Това си е пладнешки обир и всички европейски ценности отиват на вятьра!!! Госпожа Меркел която е е дна от основните причини за войната с неизпьлнението на Минският договор е за сьд в Европа!

    11:43 15.10.2025

  • 4 Пич

    8 1 Отговор
    Тежко е да обяснаваш на кьорави , какви са цветовете на дъгата ! А бе , селяни паветни , вие не виждате ли какво става в САЩ ! Тръмп започна превантивна окупация на американски градове ! Под лакърдията че ще се бори с престъпността , той се готви за гражданска война !!! Не че ще схванете , но положението наистина става "международно" !!! Всички се подготвят за война , дори и с авоари и активи !!!

    11:43 15.10.2025

  • 5 ВСЕКИ СИ ПЛАЩА ЗА

    2 1 Отговор
    ГРЕШКИТЕ ----------------РАНО ИЛИ КЪСНО

    11:43 15.10.2025

  • 6 Краденето

    6 1 Отговор
    Отдавна е официална политика на банкерската кабала,
    сега именувала се ЕС

    11:44 15.10.2025

  • 7 Калоян

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    После ще си припяват песента:
    ,,Шефът им рече: Хайде , де
    пари нЕма, действайте ! "

    11:46 15.10.2025

  • 8 Трол

    1 1 Отговор
    Руските активи са били първият източник, от който са финансирали Украйна.

    11:47 15.10.2025

  • 9 ПОСЛЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ПОСЛЕ СТАВА ИНТЕРЕСНО

    11:48 15.10.2025

  • 10 провинциалист

    4 0 Отговор
    Я тия с обясненията за Русия с БВП като на Португалия ли беше да обяснят ко стана с БВП-то!

    11:52 15.10.2025

  • 11 Някой

    2 1 Отговор
    И като ги даде на Киев, какво? Ще обърнат войната? Надали! С е последно средство. После и ЕС ще трябва да развее белия байрак. И след това, да връща в троен размер откраднатото и незаконно предадено на Киев.

    11:55 15.10.2025

  • 12 Правилно!

    1 0 Отговор
    Още Владимир Илич Ленин го е казал! Първо да се превземат банките! Тъй се прави световна революция. Разгром на банките и започва революционна ситуация. Като ти кажат, че твоята банка е фалирала и вече не съществува а парите ти за жилище са изгорели, ставаш революционер. Особенно ако си преселник от Азия и Африка.

    12:09 15.10.2025