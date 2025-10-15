Руските активи са последното средство на ЕС да помогне на Киев

Европейският съюз е все по-убеден, че единственият начин за финансиране на Украйна е да използва замразени руски активи, тъй като другите източници "пресъхват", съобщи аг. Bloomberg.
Руските активи са „ключовият“ източник на финансиране, тъй като Киев ще се нуждае от приблизително 200 млрд. USD, ако боевете продължат.
На 14 октомври руският посланик в Белгия Денис Гончар заяви, че всеки опит за изземване на суверенни активи на Русия ще бъде възприет като „кражба, незаконно действие, което противоречи на съществуващите норми на международното право".
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #7, #9
11:38 15.10.2025
2 Сатана Z
11:42 15.10.2025
3 жоро
11:43 15.10.2025
4 Пич
11:43 15.10.2025
5 ВСЕКИ СИ ПЛАЩА ЗА
11:43 15.10.2025
6 Краденето
сега именувала се ЕС
11:44 15.10.2025
7 Калоян
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":После ще си припяват песента:
,,Шефът им рече: Хайде , де
пари нЕма, действайте ! "
11:46 15.10.2025
8 Трол
11:47 15.10.2025
9 ПОСЛЕ
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":ПОСЛЕ СТАВА ИНТЕРЕСНО
11:48 15.10.2025
10 провинциалист
11:52 15.10.2025
11 Някой
11:55 15.10.2025
12 Правилно!
12:09 15.10.2025