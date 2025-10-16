Fitch повиши рейтинга на Евроинс от ‘B+’ на ‘BB-’ със стабилна перспектива

Една от водещите агенции за кредитен рейтинг в света - Fitch Ratings, увеличи оценката си за ЗД Евроинс АД (Евроинс България) - най-голямото дъщерно дружество на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), от ‘B+’ на ‘BB-’ със стабилна перспектива.

Сред ключовите фактори за по-високия рейтинг са повишената капитализация и платежоспособност на групата, по-добрата адекватност на техническите резерви, и понижения инвестиционен риск. Fitch акцентира и на водещата позиция на Евроинс на българския пазар.

Рейтинговата агенция отбелязва, че в края на 2024 г. коефициентът на покритие на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) на компанията-майка ЕИГ достига 159% спрямо 126% година по-рано.

Fitch припомня и увеличението на капитала на застрахователната група със 175 млн. лв. (89.5 млн. евро), в резултат на което капиталовата база на групата нараства повече от два пъти до 330 млн. лв. (168.7 млн. евро).

Техническите резерви се повишават, а делът на рисковите активи в баланса на групата намалява значително. Очакванията за крайния финансов резултат на Евроинс са положителни.

