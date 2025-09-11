Цената на златото ще расте до края на 2027 година

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши прогнозите си за глобалните цени на медта на фона на очаквания растеж на търсенето на метала и ниските световни резерви от метал, а също така повиши прогнозата си за цената на златото поради статута му на „безопасно убежище“. се посочва в доклада на агенцията.

През 2025 г. прогнозната цена на златото е 3000 USD за тройунция (преди това 2800 USD), през 2026 г. - 2700 USD за тройунция (преди това 2400 USD), прогнозата за цената за 2027 г. е запазена на 2000 USD за тройунция. „По-нататъшният растеж на геополитическата премия, обусловен от статута на безопасно убежище на златото, потвърждава нашите по-високи допускания за 2025-2026 г. и средносрочен план.“ „Опасенията относно по-слабия щатски долар увеличиха притока на инвестиции в злато, което доведе до рекорден ръст на цените“, се казва в анализа.

Fitch също така повиши прогнозата си за спот цената на медта до 9500 USD за тон през 2025 г. (преди това 9200 USD). Прогнозата за цената на медта за 2026 г. се увеличи до 9000 USD за тон (преди това 8500 USD), а агенцията очаква цената на медта да бъде 8500 USD за тон през 2027 г. Анализаторите на Fitch отбелязват, че прогнозата за цената на медта до 2028 г. е повишена, което отразява стабилния растеж на потреблението и ниските нива на запасите от мед. Освен това анализаторите на агенцията очакват глобалното търсене на рафинирана мед да нарасне с 2-3% през 2025 г. и 2026 г. поради Силния интерес, особено в Китай, въпреки отслабващата се световна икономика. Очаква се глобалното предлагане на рафинирана мед да се увеличи с 1,5-2% през 2025 и 2026 г. Дългосрочното глобално потребление на мед ще остане високо поради енергийния преход.

Fitch запази прогнозата си за цената на алуминия за 2025-2026 г. на 2500 USD за тон, но повиши средносрочната си прогноза за цената на този метал до 2500 USD за тон през 2027 и 2028 г. от 2300 USD за тон. Агенцията също така очаква търсенето на алуминий да се увеличи от около 74 милиона тона тази година до 80 милиона тона през 2030 г. Намаленото производство постепенно ще се върне на пазара и ще бъдат изградени нови мощности, за да се отговори на това търсене, отбелязва Fitch.