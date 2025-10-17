Новини
МВФ предупреди за забавяне на световната икономиката
  Тема: Войната на митата

МВФ предупреди за забавяне на световната икономиката

17 Октомври, 2025 14:11

Причината е търговската война между САЩ и Китай

МВФ предупреди за забавяне на световната икономиката - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ескалацията на икономическото напрежение между САЩ и Китай може да доведе до забавяне на световния икономически растеж, според Кришна Сринивасан, ръководител на отдела за Азиатско-тихоокеанския регион на Международния валутен фонд (МВФ).

„В нашия доклад разглеждаме негативен сценарий, основан на потенциалното отрицателно въздействие на тарифите и прекъсванията във веригата за доставки. В нашия доклад за глобалните икономически перспективи отбелязахме, че базовият растеж ще бъде 3,1% през следващата година.“ „Ако рисковете от по-високи тарифи и прекъсвания на веригата за доставки се окажат реални, растежът може да бъде с 0,3 процентни пункта по-нисък“, каза той в интервю за Bloomberg TV, отговаряйки на въпрос на репортер как неотдавнашното засилване на търговското напрежение между САЩ и Китай ще се отрази на прогнозите за глобалния икономически растеж.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви преди това намерението на Вашингтон да увеличи митата върху Китай със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и да наложи контрол върху износа на софтуер. По-късно американският лидер заяви, че САЩ вече са в състояние на търговска война с Китай.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    5 1 Отговор
    Икономика
    Това какво..беше
    Всеки ден в Германия десетки губят работните си места

    14:13 17.10.2025

  • 2 Сталин

    6 0 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #5

    14:14 17.10.2025

  • 3 Забавяне ли?!?

    5 0 Отговор
    Че, тя отиде по дяволите, световната икономика! От тук нататък само по-лошо за запада!

    14:14 17.10.2025

  • 4 Майна

    4 0 Отговор
    Забавете метаболитните си процеси
    Новото- за да оцелеете при липса на храна
    Това на снимката ще ви се струва като..блян
    Или - ставайте!

    14:15 17.10.2025

  • 5 Майна

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Пич- Шваб го уволниха..
    Те губят
    Те го знаят
    Време е хората да встанат.
    Щом не искат- гладът и студът ще ги изправят

    Коментиран от #6

    14:18 17.10.2025

  • 6 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Шваб го уволниха но назначиха Лари Финк талмудист СЕО на BlackRock и Алекс Сорос,чака ви прекрасно бъдеще

    Коментиран от #10

    14:21 17.10.2025

  • 7 Един

    2 1 Отговор
    Не бе! Няма такова нещо! Ние влизаме в клуба на богатите и ще си щракаме с пръсти!
    Същия тоя МВФ нали ни даде 3% ръст догодина...

    14:28 17.10.2025

  • 8 ха, ха, ха...

    3 0 Отговор
    А дали ще се забави достатъчно за да настигне бългаската?

    14:31 17.10.2025

  • 9 Криворазбрана демокрация

    4 0 Отговор
    А бе,май си е заради войната САЩ-ЕС-Украйна срещу Русия, а не САЩ -Китай.

    14:37 17.10.2025

  • 10 Майна

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Затова съм за Тръмп..
    Путин и Тръмп- срещу кабалата
    Ще видим...

    14:49 17.10.2025