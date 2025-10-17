МВФ предупреди за забавяне на световната икономиката

Ескалацията на икономическото напрежение между САЩ и Китай може да доведе до забавяне на световния икономически растеж, според Кришна Сринивасан, ръководител на отдела за Азиатско-тихоокеанския регион на Международния валутен фонд (МВФ).

„В нашия доклад разглеждаме негативен сценарий, основан на потенциалното отрицателно въздействие на тарифите и прекъсванията във веригата за доставки. В нашия доклад за глобалните икономически перспективи отбелязахме, че базовият растеж ще бъде 3,1% през следващата година.“ „Ако рисковете от по-високи тарифи и прекъсвания на веригата за доставки се окажат реални, растежът може да бъде с 0,3 процентни пункта по-нисък“, каза той в интервю за Bloomberg TV, отговаряйки на въпрос на репортер как неотдавнашното засилване на търговското напрежение между САЩ и Китай ще се отрази на прогнозите за глобалния икономически растеж.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви преди това намерението на Вашингтон да увеличи митата върху Китай със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и да наложи контрол върху износа на софтуер. По-късно американският лидер заяви, че САЩ вече са в състояние на търговска война с Китай.