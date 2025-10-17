МВФ предупреди за забавяне на световната икономиката

Ескалацията на икономическото напрежение между САЩ и Китай може да доведе до забавяне на световния икономически растеж, според Кришна Сринивасан, ръководител на отдела за Азиатско-тихоокеанския регион на Международния валутен фонд (МВФ).
„В нашия доклад разглеждаме негативен сценарий, основан на потенциалното отрицателно въздействие на тарифите и прекъсванията във веригата за доставки. В нашия доклад за глобалните икономически перспективи отбелязахме, че базовият растеж ще бъде 3,1% през следващата година.“ „Ако рисковете от по-високи тарифи и прекъсвания на веригата за доставки се окажат реални, растежът може да бъде с 0,3 процентни пункта по-нисък“, каза той в интервю за Bloomberg TV, отговаряйки на въпрос на репортер как неотдавнашното засилване на търговското напрежение между САЩ и Китай ще се отрази на прогнозите за глобалния икономически растеж.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви преди това намерението на Вашингтон да увеличи митата върху Китай със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и да наложи контрол върху износа на софтуер. По-късно американският лидер заяви, че САЩ вече са в състояние на търговска война с Китай.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Това какво..беше
Всеки ден в Германия десетки губят работните си места
14:13 17.10.2025
2 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #5
14:14 17.10.2025
3 Забавяне ли?!?
14:14 17.10.2025
4 Майна
Новото- за да оцелеете при липса на храна
Това на снимката ще ви се струва като..блян
Или - ставайте!
14:15 17.10.2025
5 Майна
До коментар #2 от "Сталин":Пич- Шваб го уволниха..
Те губят
Те го знаят
Време е хората да встанат.
Щом не искат- гладът и студът ще ги изправят
Коментиран от #6
14:18 17.10.2025
6 Сталин
До коментар #5 от "Майна":Шваб го уволниха но назначиха Лари Финк талмудист СЕО на BlackRock и Алекс Сорос,чака ви прекрасно бъдеще
Коментиран от #10
14:21 17.10.2025
7 Един
Същия тоя МВФ нали ни даде 3% ръст догодина...
14:28 17.10.2025
8 ха, ха, ха...
14:31 17.10.2025
9 Криворазбрана демокрация
14:37 17.10.2025
10 Майна
До коментар #6 от "Сталин":Затова съм за Тръмп..
Путин и Тръмп- срещу кабалата
Ще видим...
14:49 17.10.2025