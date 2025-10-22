Новини
Бизнес »
Роботите и изкуственият интелект ще заменят изцяло хората в бъдеще

Роботите и изкуственият интелект ще заменят изцяло хората в бъдеще

22 Октомври, 2025 10:21 410 6

  • елон мъск-
  • ии-
  • роботи-
  • работа-
  • замяна

Мъск: Ще можете да работите както желаете, например, да отглеждате собствени зеленчуци, вместо да ги купувате от магазина

Роботите и изкуственият интелект ще заменят изцяло хората в бъдеще - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Илон Мъск предположи, че роботите и изкуственият интелект (ИИ) ще поемат всички работни места в бъдеще.

„ИИ и роботите ще поемат всички работни места. Ще можете да работите както желаете, например, да отглеждате собствени зеленчуци, вместо да ги купувате от магазина“, написа Мъск в X.

Милиардерът каза това в отговор на публикация на американския предприемач Джейсън Калаканис, в която той публикува статия в The New York Times за плановете на Amazon да автоматизира 75% от операциите си. Amazon планира да замени с роботи над 600 000 работни места до 2033 г., които иначе би трябвало да бъдат заети от хора.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без майтап

    2 0 Отговор
    Ами да си беше продължил мисълта, че голяма част от човечеството, ще служи за тор на тези зеленчуци, защото това са плановете на господарите!

    10:26 22.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Тогава един робот ще реши , че хората са излишни и ненужни и ........

    10:27 22.10.2025

  • 3 българина

    2 0 Отговор
    всичко тръгва от фондовите борси, които провеждат глобализацията, те натискат за дивидент и печалби добезкрай, с или без хора, те са част от машината, която ще се замени с роботи. Като оставиш млн и без работа бъдеще и перспектива, доходи няма да има, само помощи, а бедните акции не купуват нито фондове. Капитализма на фондовата борса ще се самоубие, освен ако не забвят процеса, защото сега скоростта на изхвърлянето на човека е убийствена.

    10:36 22.10.2025

  • 4 Пич

    0 0 Отговор
    Някои вече ават или се ават с роботи ! А най големите идиоти които се ожениха за тях , пропагандата ни ги представи като напредничави !

    10:37 22.10.2025

  • 5 Само

    0 0 Отговор
    не знае какво ще правят роботите с хората.

    10:38 22.10.2025

  • 6 Нещастници

    0 0 Отговор
    алчността ще погуби белите хора, ще останат азиатците и тъмните, но пък това е плана на юдеите от 100 г, сега чрез фондовата борса ще го довършат.

    10:38 22.10.2025