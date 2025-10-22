Роботите и изкуственият интелект ще заменят изцяло хората в бъдеще

Илон Мъск предположи, че роботите и изкуственият интелект (ИИ) ще поемат всички работни места в бъдеще.

„ИИ и роботите ще поемат всички работни места. Ще можете да работите както желаете, например, да отглеждате собствени зеленчуци, вместо да ги купувате от магазина“, написа Мъск в X.

Милиардерът каза това в отговор на публикация на американския предприемач Джейсън Калаканис, в която той публикува статия в The New York Times за плановете на Amazon да автоматизира 75% от операциите си. Amazon планира да замени с роботи над 600 000 работни места до 2033 г., които иначе би трябвало да бъдат заети от хора.