Пентагонът ще използва Google Gemini за анализ на военни данни

10 Декември, 2025 16:11 485 1

Договорът на Google с Министерството на отбраната на САЩ е на стойност 200 милиона долара

Пентагонът ще използва Google Gemini за анализ на военни данни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Пентагонът реши да използва системата за изкуствен интелект Gemini на Google за над 3 милиона военнослужещи и цивилни служители. „Днес стартираме GenAI.mil. Тази платформа предоставя най-мощните модели за ИИ в света директно в ръцете на всеки американски воин. Ще продължим агресивно да внедряваме най-добрите технологии в света, за да направим въоръжените си сили по-смъртоносни от всякога. И всичко това е произведено в Америка“, обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет в социалните медии.

Договорът на Google с Министерството на отбраната на САЩ е на стойност 200 млн. USD. Подобни споразумения за внедряване на ИИ са подписани и с OpenAI, xAI и Anthropic. Целта на програмата е да интегрира усъвършенствани модели за ИИ в ежедневната работа на въоръжените сили и цивилния персонал на Пентагона.

Властите очакват платформата да позволи бърз анализ на видеозаписи и изображения, давайки на САЩ предимство на така нареченото „цифрово бойно поле".


САЩ
  • 1 Мирише на дъжд

    0 0 Отговор
    Разпадането на Интернет е по-близо, отколкото си мислите, а ние ще останем с розовите и шпионите, да четем дезинформация и даже прогнозата за времето да е платена.

    16:15 10.12.2025