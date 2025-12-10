Пентагонът ще използва Google Gemini за анализ на военни данни

Пентагонът реши да използва системата за изкуствен интелект Gemini на Google за над 3 милиона военнослужещи и цивилни служители. „Днес стартираме GenAI.mil. Тази платформа предоставя най-мощните модели за ИИ в света директно в ръцете на всеки американски воин. Ще продължим агресивно да внедряваме най-добрите технологии в света, за да направим въоръжените си сили по-смъртоносни от всякога. И всичко това е произведено в Америка“, обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет в социалните медии.

Договорът на Google с Министерството на отбраната на САЩ е на стойност 200 млн. USD. Подобни споразумения за внедряване на ИИ са подписани и с OpenAI, xAI и Anthropic. Целта на програмата е да интегрира усъвършенствани модели за ИИ в ежедневната работа на въоръжените сили и цивилния персонал на Пентагона.

Властите очакват платформата да позволи бърз анализ на видеозаписи и изображения, давайки на САЩ предимство на така нареченото „цифрово бойно поле".