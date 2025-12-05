Вълна от съкращения в САЩ

Работодателите в САЩ са съкратили близо 1,2 милиона работници от началото на годината, което е най-високият показател за периода януари-ноември от 2020 г. насам, според американската фирма за набиране на персонал Challenger, Gray & Christmas.

„През ноември работодателите съобщиха за съкращения на 1 170 821 служители от началото на годината до края на ноември. От януари броят на съкращенията е достигнал най-високото си ниво от 2020 г. насам“, се посоча в доклада.

Според компанията броят на съкращенията се е увеличил с 54% в сравнение със същия период на 2024 г., когато приблизително 761 000 души са загубили работата си. През 2020 г. тази цифра надхвърли 2,2 милиона. Изследователите отбелязват, че броят на съкращенията е надхвърлил 1,1 милиона едва за шести път от 1993 г. насам. Освен това, американските работодатели са обявили най-ниския брой свободни работни места за 15 години от началото на годината.

Технологичният сектор е регистрирал най-много съкращения, като над 153 500 души са загубили работата си от началото на годината. Търговията на дребно е на второ място, като е загубила близо 92 000 служители от януари насам.

Според компанията вътрешните промени и затварянето на клонове са водещите причини за съкращения, което е довело до загуба на приблизително 306 800 работни места. Изкуственият интелект, който едва през 2023 г. започва да се споменава в докладите като причина за съкращения, е довел до намаляване на близо 55 000 служители от началото на годината.