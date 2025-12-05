Новини
Бизнес »
Вълна от съкращения в САЩ

5 Декември, 2025 13:21 505 3

  • сащ-
  • съкратени-
  • връх-
  • работа-
  • изуствен интелект

Броят на уволнените достигна петгодишен връх

Вълна от съкращения в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Работодателите в САЩ са съкратили близо 1,2 милиона работници от началото на годината, което е най-високият показател за периода януари-ноември от 2020 г. насам, според американската фирма за набиране на персонал Challenger, Gray & Christmas.

„През ноември работодателите съобщиха за съкращения на 1 170 821 служители от началото на годината до края на ноември. От януари броят на съкращенията е достигнал най-високото си ниво от 2020 г. насам“, се посоча в доклада.

Според компанията броят на съкращенията се е увеличил с 54% в сравнение със същия период на 2024 г., когато приблизително 761 000 души са загубили работата си. През 2020 г. тази цифра надхвърли 2,2 милиона. Изследователите отбелязват, че броят на съкращенията е надхвърлил 1,1 милиона едва за шести път от 1993 г. насам. Освен това, американските работодатели са обявили най-ниския брой свободни работни места за 15 години от началото на годината.

Технологичният сектор е регистрирал най-много съкращения, като над 153 500 души са загубили работата си от началото на годината. Търговията на дребно е на второ място, като е загубила близо 92 000 служители от януари насам.

Според компанията вътрешните промени и затварянето на клонове са водещите причини за съкращения, което е довело до загуба на приблизително 306 800 работни места. Изкуственият интелект, който едва през 2023 г. започва да се споменава в докладите като причина за съкращения, е довел до намаляване на близо 55 000 служители от началото на годината.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Заради Изкуственият Интелект 500 млн ще останат без работа.

    13:23 05.12.2025

  • 2 Даааа

    0 1 Отговор
    Нормално е след като си избраха за президент един п.а.л.я.ч.о и обложи с всевъзможни такси почти всичко, което можеше, в следствие на което се повишават цени, инфлация, загуба на работни места и т.н......но все пак това е избора на повечето американци, така че да им е честито!

    13:29 05.12.2025

  • 3 гост

    0 0 Отговор
    Ще трябва да поорецат малко бурените, за да им излезе сметката. Демократите се хвалиха, че са създали над половин милион работни места, но като им направиха одит се оказа, че офисите са празни, ходят няколко процента от хората там на работа, повечето са на непълен работен ден, резултатност нулева, но бюджета е източен с трилиони. Това не се толерира от сегашното правителство и това са резултатите, не се казва обаче колко работни места са създадени и колко хора от този милион са започнали на нова работа, това е подвеждащото и със сигурност информацията идва от т.н. демократична медия. Разходите и цените им падат, балонът на недвижимостите им спада, настъплението на миграни е спряно. Не се казва, че след като видяха ефективността на емиграционните служби има над 100х. молби за работа към тях. Та не са зле, не ги мислете, просто наглостта от точене и бездействие намалява за сметка на реални и ефективни работни места.

    13:35 05.12.2025