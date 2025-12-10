Защо бумът на изкуствения интелект е различен от този на дот-ком компаниите

Бумът на дот-ком компаниите, който започна в средата на 90-те години на миналия век, изгради основите на съвременния кабелен свят. Когато интернет манията се превърна в крах през пролетта на 2000 г., тя доведе до известен хаос. Проблемът се разпространи от Силициевата долина към по-голямата икономика, която изпадна в рецесия, пише в свой аналитичен материал The New York Times. Стигна се до дефицит от над 5 трлн. USD на фондовия пазар, а безработицата нарасна от 4% на 6%. Възстановяването продължи няколко години.

Днес Силициевата долина е в разгара на бум на изкуствения интелект. Няколко са приликите с бума на дот-ком компаниите.

1. Риториката е почти една и съща.

2. Определени хора, дори тези от времето на дот-ком ерата, правят доста солидно състояние.

3. Високо оценени са компании, които до вчера дори не са съществували.

Налице са обаче и много разлики. Основната е, че ИИ се финансира и контролира от многотрилионни компании като Microsoft, Google и Meta, които няма опасност да фалират, за разлика от дот-ком стартиращите компании, които бяха малко повече от идея и група инженери. Amazon харчи милиарди за центрове за данни с изкуствен интелект, а Google разработва фундаментални модели на изкуствен интелект.

Интернет беше нова платформа през 90-те години на миналия век. Отне време на хората да приемат идеята да бъдат онлайн и да се въведат технологии като широколентов интернет, които да им позволят да процъфтяват там. Много бизнес лидери, за разлика от тях, са нетърпеливи да се заемат с ИИ възможно най-скоро.

Друга разлика между тогава и сега: Сравнително малко регулаторни бариери стоят на пътя на ИИ. Администрацията на Тръмп прави всичко възможно, за да осигури бъдеще на изкуствения интелект. Големият технологичен ход на администрацията на Клинтън през 90-те години на миналия век беше съденето срещу Microsoft.

Бумът на дот-ком компаниите и бумът на ИИ бяха тясно фокусирани. Близо 80% от рисковите инвестиции през 2000 г. отидоха в интернет компании. Тази година 64% отидоха за стартиращи компании, занимаващи се с ИИ. Техническият термин за това е „слагане на всички яйца в една кошница“.

Но двата бума се различаваха по мащаб. Трите най-високо оценени компании от ерата на дот-ком компаниите бяха Cisco, Microsoft и Intel, всички от които предоставиха технологията, която направи възможни интернет стартиращите компании. Всяка от тях беше оценена на около 500 млрд. USD в своя пик.

Днес Nvidia, производителят на чипове, който играе подобна роля за бума на ИИ, се оценява на повече от 4,5 трлн. USD. Тя и други компании, занимаващи се с изкуствен интелект, като Amazon, Google, Meta и частната OpenAI, заедно струват над 17-те трлн. USD капитализация на целия фондов пазар през 2000 г. Тази разлика в мащаба е едновременно тревожна и – обратно – утешителна. Богатството и силата на тези компании, занимаващи се с ИИ, са отчасти причината Джером Х. Пауъл, председателят на Федералния резерв, да не вижда причина за безпокойство. Тези компании „всъщност имат бизнес модели, печалби и подобни неща“, каза той през октомври. „Така че това наистина е различно нещо“ от дот-ком балона.

До голяма степен дот-ком бумът беше революция отдолу. Хората от цялата страна си стегнаха багажа и се отправиха към Сан Франциско с надеждата да постигнат голям успех, точно както направиха по време на първоначалната златна треска 150 години по-рано. Повече от 2200 дот-ком компании станаха публични между 1996 и 2001 г. По онова време това изглеждаше много.

За разлика от това, изкуственият интелект е по-малко популистко явление. OpenAI, Google, Meta и Microsoft са участвали в добре документирана наддаваща война за таланти, но тези без експертиза имат малък шанс. Има 972 000 компании с интернет адреси .ai, въпреки че не е ясно колко от тях са жизнеспособни предприятия.