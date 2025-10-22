Новини
Трябва да се спре увеличаването на заплатите в държавния сектор

Трябва да се спре увеличаването на заплатите в държавния сектор

22 Октомври, 2025

Факторите, които да следим след влизането на България в еврозоната, за да разберем дали присъединяването е успешно, са качеството на живот на хората и държавния бюджет

Трябва да се спре увеличаването на заплатите в държавния сектор - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Един от най-големите рискове в бюджета за 2026 г. е, че в държавната администрация се прие подход на свързване на възнагражденията със средната работна заплата. Това означава автоматично увеличение на заплати без да са обвързани с показатели за ефективност.

Всичко това води до големи рискове и до голямо напрежение в разходите. Стига се до момент, в който вместо да теглим дългове за инфраструктура и инвестиции, ние теглим заеми, за да плащаме заплати на администрацията. Това е първото, което трябва да спре“, каза Лидия Шулева бивш социален министър и бизнес и финансов консултант по време на X-тата годишна конференция по управление на риска „България между ръст и риск“.

„Ако искаме що-годе нормален бюджет за 2026 г. тази връзка на автоматично увеличение на заплатите трябва да се премахне или поне трябва да се вземе решение за замразяване“, категорична е тя.

Увеличавайки заплатите в бюджетната сфера, те формират по-висока средна работна заплата. На следващата година средната заплата става още по-голяма, което автоматично подхранва ръста.

Налице са редица възможности за оптимизиране на бюджета. Често се говори за попълване на бюджета чрез повишаване на данъци и осигуровки. Преди обаче да се задейства този лост на увеличаване на бюджетните приходи има други механизми, с които да се попълни държавната хазна. Така например, България все още не е стигнала европейските нива по отношение на акцизи на алкохол, цигари и горива. „Там има доста голяма възможност за повишаване и това е един немалък приход в бюджета“, казва Шулева.

В пенсионната сфера също има резерви. Не става дума за намаляване на пенсиите, но не е налице никаква причина за добавката от 60 лв. във връзка с коронавируса за нови пенсионери. „Също така редица социални плащания минават през пенсионната система напълно неадекватно. С тези огромни заплати държавните служители не пращат данъци и осигуровки. Това са големи пера“, заключава Шулева. Към момента в държавния сектор работят близо 400 000 души, което е много на фона на 3 милиона работещи в България.

Също така доходите в България спрямо средноевропейските са на много ниско ниво. Единият от начините да се увеличат е като се ориентираме към производство по-голяма добавена стойност.

Участниците в конференцията не подминаха и темата за присъединяването на България към еврозоната. Ако въпросът досега беше за минусите и плюсовете от евентуално присъединяване, то днес и в бъдеще на дневен ред ще бъде въпросът кои показатели да следим, за да разберем дали то е било успешно и здравословно за българската икономика.

Силно се надяваме да последваме пътя на Хърватска. Присъединяването към еврозоната е финалния завършек на един дълъг път, който извървя България. С еврозоната и Шенген имаме всички предпоставки да върви нагоре от гл.т. на инвестиции, било то чуждестранни или местни“, каза финансистът Иван Гечев.

Единият от показателите, които трябва да следим е качеството на живот на хората. След 2-3 години те трябва да живеят по-добре от днес. „В краткосрочен аспект трябва да гледаме какво се случва с държавния бюджет. Там е възможно да се „счупят нещата“. Прекалена държавна намеса при присъединяване към еврозоната също крие рискове. Ако бизнеса пострада това ще го усети средностатическият българин. Туризмът също е важно перо. До 6-9 месеца секторът трябва да отрази ръст“, каза Гечев.

Що се отнася до мястото на България в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), то страната ни отчита както икономически растеж, така и инфлация над средните за региона. Икономическият растеж, обаче не е устойчив. Причината е, че е движен от вътрешното потребление, а дефицитните разходи, финансирани с емитиране на дълг, не се ползват за преструктуриране на икономиката и не водят до подобряване на производителността на българското стопанство. Инфлацията ще остане висока най-вече заради вътрешното потребление.

За текущата година прогнозата на Кофас е за ръст на българската икономика от 3.1%, а за 2026-та – 2.6%. Така страната ни се нарежда в ТОП 3 на държавите от ЦИЕ с най-бързо растяща икономика, наред с Хърватия и Полша.

Проблемът с чуждестранните инвестиции продължава да се задълбочава. Отчетеният ръст на инвестиционните потоци се дължи не на навлизане на свежи вложения отвън, а на реинвестиране на печалба.


България
Оценка 1.7 от 6 гласа.
  • 1 Ъхъъъъъ....

    8 1 Отговор
    Испанският премиер и лидер на Социалистическата работническа партия (PSOE) Педро Санчес се застъпи тази събота на конгреса на Партията на европейските социалисти (PES) за обща минимална работна заплата за всички страни от Европейския съюз (ЕС).

    Санчес предложи тази минимална работна заплата на церемонията по закриването на това събиране на европейски социалисти, насърчавайки ги да се мобилизират, за да се противопоставят на крайната десница с политики, които решават реалните проблеми на гражданите.

    22:59 22.10.2025

  • 2 Алооо, БСП-ОЛ !

    8 1 Отговор
    Ама Хич не се правете на неразбрали .......Испанският премиер и лидер на PSOE Педро Санчес подкрепи обща минимална работна заплата за всички страни от Европейския съюз (ЕС) на конгреса на Партията на социалистите на Европа (ПЕС) тази събота..Санчес защитава обща минимална работна заплата за целия ЕС пред европейските социалисти....

    23:02 22.10.2025

  • 3 🎃➕🐷🟰☠️

    7 1 Отговор
    България начело с бандити и ОПГ, като Бойко | Българоубиец копае дъното, изобщо този Желязков Очите как не го е срам да се показва в Европа още повече след искания подкуп от Роби Уилямс…

    23:03 22.10.2025

  • 4 с. Говнягово

    0 0 Отговор
    Калинки, на нож

    23:06 22.10.2025

  • 5 стига стягане на коланите!

    5 0 Отговор
    Трябва да се научим да правим както сърбите едно време-по времето на Тито- и гърците сега.Теглят пари от европейски и световни банки и после връщат една част, а за останалите се договарят.

    23:07 22.10.2025

  • 6 Здрав

    6 2 Отговор
    Мерки: Плащане на данъци и осигуровки от всички държавни служители, полиция, военни и др.
    Пенсионерите по категория, ако искат да работят след пенсия избират или заплата или пенсия.
    Преглеждане Телковете на малцинствата.
    Строг контрол върху разни строителни бригади.

    23:09 22.10.2025

  • 7 Никаква конференция

    6 0 Отговор
    Е нямало. На това конференция ли вече му викаме ?

    23:09 22.10.2025

  • 8 не вярвайте на Шулева

    4 1 Отговор
    За казаното от .врейката от Велинград, важи с пълна сила поговорката: Ситият на гладния не вярва.Това са икономисти, представители на олигархията, обслужващия персонал на олигархично-мафиотските кръгове, които управляват държавата.Това са безсрамници!

    23:10 22.10.2025

  • 9 Ами то всички тези умници

    7 0 Отговор
    Дето да се събрали все са на заплати в държавния сектор....

    23:11 22.10.2025

  • 10 милионери от държавата

    8 1 Отговор
    Военни, милиция,съдии да си плащат НОИ и Здравна каса, да не им се плащат 20 заплати накуп при пенсиониране.

    Коментиран от #17

    23:13 22.10.2025

  • 11 Службогонци от Иван Вазов

    6 2 Отговор
    Много неквалифициран чиновнически апарат има, а за младите висшисти няма работа.Например в един държавен университет чиновниците по брой са колкото преподавателите, има цели дирекции, те пък се делят на отдели, те на служби и т.н.

    Коментиран от #13

    23:17 22.10.2025

  • 12 А тая "конференция"

    6 0 Отговор
    От кого е платена да питам ?

    23:20 22.10.2025

  • 13 Младите

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Службогонци от Иван Вазов":

    Вишисти са тъпи, та се преметат! Никога не бих ги назначил на работа!

    23:23 22.10.2025

  • 14 Пак почнахме глупости

    2 1 Отговор
    Да говорим за производство с по-голяма добавена стойност. На всеки 8 човека само един работи реално в производство в ЕС. Всичко друго е услуги които са едни и същи и в ЕС и у нас. Този наратив за голямата добавена стойност е чист фейк

    23:26 22.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 най-големият

    1 1 Отговор
    Риск за бюджета се казва НАТО ! И не заплатите а големият брой заети в бюджетната сфера

    23:29 22.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Какво да му следим

    4 0 Отговор
    На качеството на живот на хората ? От 35 години все е надолу по всички показатели

    23:32 22.10.2025

  • 19 Ако има ръст на българската икономика

    6 0 Отговор
    Със 3.1% защо тогава има спад на приходите от ДДС ?

    23:36 22.10.2025

  • 20 България стигнала ли е

    5 0 Отговор
    Средно европейските доходи че да говорим въобще относно това че България все още не е стигнала европейските нива по отношение на акцизи на алкохол, цигари и горива ...А?

    23:40 22.10.2025

  • 21 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Добре дошли в еврозоната!

    Предстои орязване на доходите и увеличение на данъците, относно цените вече всички видяхме какво стана, и ще има да става!

    23:42 22.10.2025

  • 22 Айде нема нужда

    4 0 Отговор
    Доходите трябва да се изравнят с тези в Германия. Иначе каква конвергенция? Какво евро? Като няма пари къде сте тръгнали барабар Петко? Ние да не сме суверенна държава за да теглим заеми. Който ни е завладял, той ще ни дава пари. Къде сте видели работника сам да си плаща заплатата, началника му плаща!

    23:43 22.10.2025

  • 23 То може в

    1 0 Отговор
    държавния сектор да работят близо 400 000 души, което е много на фона на 3 милиона работещи в България.... но вие кажете не в държавният сектор а с бюджетни средства колко работят? Само псевдокултурниците са около 380 000 според бившият министър на културата примерно ...

    23:50 22.10.2025