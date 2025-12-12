Дубайската търговска камара създава Български бизнес съвет

Дубайската търговска камара, една от трите камари, действащи под егидата на Дубайските търговски камари, обяви създаването на Български бизнес съвет, предаде wam.ae.

Новият съвет има за цел да засили икономическото сътрудничество, да насърчи партньорствата между бизнес общностите в Дубай и България и да разшири инвестиционното сътрудничество в различни сектори.

Първото заседание на съвета се проведе наскоро в централата на Дубайските търговски камари. Участниците обсъдиха начини за развитие на нови бизнес възможности и за развитие на взаимните инвестиции.

Срещата се фокусира и върху укрепване на връзките между българските компании и техните партньори в Дубай, обмен на експертиза и данни и организиране на двустранни бизнес събития.

Стартирането на Българския бизнес съвет идва в момент, когато Дубай продължава да укрепва позицията си на международен център за български компании и инвеститори. Търговията между Дубай и България, която не е свързана с петрол, достигна 777 милиона дирхама /180 млн. евро/ през 2024 г., отбелязвайки годишен ръст от 5% и отразявайки силата на двустранните търговски връзки. През първите девет месеца на тази година 54 нови български компании се присъединиха към камарата, с което общият брой на активните български членове достигна 243 до края на септември.

Маха Ал Гаргауи, вицепрезидент по бизнес застъпничеството в Dubai Chambers, коментира: „Създаването на Българския бизнес съвет представлява важна стъпка напред в икономическите връзки между Дубай и България. Съветът ще помогне за изграждането на по-силни партньорства между нашите бизнес общности, ще отключи нови възможности за съвместни инвестиции и ще подпомогне непрекъснатия растеж на двустранната търговия.“

Бизнес съветите, действащи под егидата на Дубайската търговска камара, представляват интересите на компании и инвеститори от специфични пазари, опериращи в Дубай. Те работят в тясно сътрудничество с камарата за подобряване на двустранната търговия и инвестиции между Дубай и представените пазари, с цел развитие на стабилни дългосрочни икономически партньорства.