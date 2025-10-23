Новини
Бизнес »
Фицо и Мерц очакват преразглеждане на забраната на ЕС за автомобили с двигатели с вътрешно горене

Фицо и Мерц очакват преразглеждане на забраната на ЕС за автомобили с двигатели с вътрешно горене

23 Октомври, 2025 14:11 432 1

  • двг-
  • фридрих мерц-
  • германия-
  • словакия

Рестриктивната мярка трябва да влезе в сила през 2035 година

Фицо и Мерц очакват преразглеждане на забраната на ЕС за автомобили с двигатели с вътрешно горене - 1
Снмика: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо и германският канцлер Фридрих Мерц очакват ръководството на ЕС да преразгледа забраната за производство и продажба на превозни средства с двигатели с вътрешно горене в общността от 2035 г.

„Заедно с германския канцлер отбелязахме, че резултатът от нарастващия натиск върху органите за вземане на решения в ЕС с голяма степен на вероятност ще бъде определено преразглеждане на тази забрана, например под формата на разрешаване на продължаващото производство на хибридни превозни средства“, написа Фицо във Facebook след среща с Мерц.

Фицо също така обяви, че Мерц скоро ще посети Словакия. Датите за посещението се съгласуват.

Поетапното премахване на превозните средства с двигатели с вътрешно горене беше одобрено от Съвета на ЕС през 2023 г. Решението предвижда, че от 2035 г. страните от ЕС вече няма да регистрират нови автомобили с такива двигатели. Тази мярка беше приета като част от политиката на ЕС за климата.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    навремето дядо Божи оставил дърва-после станали на въглища , да се греем да изобретим парния двигател и локомотив..после биомаса , станала на нафта и производни-за ДВГ и Ракета да стигнем до ЛУНАта дето ни чака ХЕЛИЙ ,да стигнем до звездите

    14:18 23.10.2025