Фицо и Мерц очакват преразглеждане на забраната на ЕС за автомобили с двигатели с вътрешно горене

Словашкият премиер Роберт Фицо и германският канцлер Фридрих Мерц очакват ръководството на ЕС да преразгледа забраната за производство и продажба на превозни средства с двигатели с вътрешно горене в общността от 2035 г.

„Заедно с германския канцлер отбелязахме, че резултатът от нарастващия натиск върху органите за вземане на решения в ЕС с голяма степен на вероятност ще бъде определено преразглеждане на тази забрана, например под формата на разрешаване на продължаващото производство на хибридни превозни средства“, написа Фицо във Facebook след среща с Мерц.

Фицо също така обяви, че Мерц скоро ще посети Словакия. Датите за посещението се съгласуват.

Поетапното премахване на превозните средства с двигатели с вътрешно горене беше одобрено от Съвета на ЕС през 2023 г. Решението предвижда, че от 2035 г. страните от ЕС вече няма да регистрират нови автомобили с такива двигатели. Тази мярка беше приета като част от политиката на ЕС за климата.